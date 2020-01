V zadnjih petih letih se je Zemlja segrela za več kot stopinjo

V zadnjih petih letih se je zvrstilo vseh pet najbolj vročih let v zgodovini, obdobje od 2010 do 2019 pa je bilo najbolj vroče desetletje od začetka meritev.

Povprečna globalna temperatura je bila lani 0,6 stopinje Celzija nad povprečjem v obdobju 1981–2010. Glede na predindustrijsko dobo se je v zadnjih petih letih Zemlja segrela za od 1,1 do 1,2 stopinje Celzija.

"Zadnjih pet let je bilo najbolj vročih doslej, zadnje desetletje je bilo najbolj vroče doslej. To so brez dvoma zaskrbljujoči signali," je opozoril direktor Copernicusa Jean-Noel Thepaut.

Bolj vroče od lanskega leta je bilo v svetu le leto 2016, ki ga je zaznamoval izredno močen pojav El Nino. Ta je okrepil takratno povprečno temperaturo za 0,12 stopinje Celzija. Leta 2019 je bila povprečna temperatura le 0,04 stopinje Celzija pod tisto iz leta 2016.

"Leto 2019 je bilo še eno izredno toplo leto, pravzaprav globalno gledano drugo najbolj toplo v zgodovini naših meritev. V številnih posamičnih mesecih so padli rekordi," je dejal vodja programa EU za spremljanje podnebnih sprememb Carlo Buontempo.

Segrevanje ozračja je bilo lani najbolj izrazito na Aljaski in drugih predelih Arktike, pa tudi v predelih vzhodne in južne Evrope, južne Afrike in Avstralije.