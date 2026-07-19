V Zadru nove opozorilne table: hoja v kopalkah 'stane' 132 evrov

Prihod v mestno središče v kopalkah je med obiskovalci tako pogost, da je Zadar za kršitelje tega komunalnega odloka predpisal globo v višini 132 evrov. Zadarski komunalni odlok velja že štiri leta, vendar so zaradi pogostih kršitev zdaj na vhodih v staro mestno jedro postavili opozorilne table, čeprav na njih višina kazni ni navedena. Kazni za neprimerno oblačenje v starih mestnih jedrih poznajo tudi druga mesta. V Splitu in Dubrovniku znašajo 150 evrov, na Hvaru pa so najvišje – 500 evrov za hojo brez majice in 600 evrov za hojo v kopalkah zunaj plaže, piše Net.hr. Opozorilne table imajo predvsem informativni in izobraževalni namen, kršitelje pa najprej opozorijo, sporočajo iz Mestne uprave Zadra.

Zadar FOTO: Shutterstock

"Imeli smo primere, ko so se obiskovalci po mestu sprehajali v kopalkah ali brez majice. V takšnih primerih nadzor izvajajo komunalni redarji, ki obiskovalce najprej opozorijo na pravila oblačenja. Če opozoril ne upoštevajo, jim izdajo obvezni plačilni nalog v višini 132 evrov," pojasnjuje Hrvoje Marić iz mestnega oddelka za komunalne dejavnosti in varstvo okolja.

Prepoved kopalk v Splitu FOTO: Shutterstock