V Zadru nove opozorilne table: hoja v kopalkah 'stane' 132 evrov

Prihod v mestno središče v kopalkah je med obiskovalci tako pogost, da je Zadar za kršitelje tega komunalnega odloka predpisal globo v višini 132 evrov. Zadarski komunalni odlok velja že štiri leta, vendar so zaradi pogostih kršitev zdaj na vhodih v staro mestno jedro postavili opozorilne table, čeprav na njih višina kazni ni navedena. Kazni za neprimerno oblačenje v starih mestnih jedrih poznajo tudi druga mesta. V Splitu in Dubrovniku znašajo 150 evrov, na Hvaru pa so najvišje – 500 evrov za hojo brez majice in 600 evrov za hojo v kopalkah zunaj plaže, piše Net.hr.
Opozorilne table imajo predvsem informativni in izobraževalni namen, kršitelje pa najprej opozorijo, sporočajo iz Mestne uprave Zadra.
"Imeli smo primere, ko so se obiskovalci po mestu sprehajali v kopalkah ali brez majice. V takšnih primerih nadzor izvajajo komunalni redarji, ki obiskovalce najprej opozorijo na pravila oblačenja. Če opozoril ne upoštevajo, jim izdajo obvezni plačilni nalog v višini 132 evrov," pojasnjuje Hrvoje Marić iz mestnega oddelka za komunalne dejavnosti in varstvo okolja.
Kaj o tem menijo domačini? "Vsak dan sem na ladji. Če ne bi imel ladje, bi se iz Zadra odselil, ker je tam, kjer živim, prava katastrofa. Ljudje hodijo naokoli goli do pasu, pri nekaterih ženskah pa sploh ne veš, ali imajo spodnje perilo manjše od kopalk ali pa zgoraj skoraj ničesar," za Net.hr pripoveduje Venci Jurin, pomorščak, ki je preplul svet in meni, da so takšna pravila samoumevna povsod po svetu.
Z njim se strinja tudi Zadrčan Mario Josip Škibola: "Jaz bi to prepovedal, ker ni primerno. Tudi majhni otroci vidijo ljudi, ki hodijo naokoli v tangicah ali celo skoraj goli. To ni prav. Zadar je vendar mesto kulture."
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