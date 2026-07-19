Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V Zadru nove opozorilne table: hoja v kopalkah 'stane' 132 evrov

Zadar, 19. 07. 2026 10.47 pred 1 uro 2 min branja 23

Avtor:
A.K.
Prepoved kopalk v Splitu

V Zadru so postavili nove opozorilne table glede neprimernega oblačenja. Čeprav prepoved za staro mestno jedro velja že štiri leta, je namen novih tabel opozoriti turiste, da jih lahko zaradi sprehajanja po mestu v kopalkah doleti denarna kazen. Globe za neprimerno oblačenje v starih mestnih jedrih poznajo tudi druga mesta. V Splitu in Dubrovniku znaša globa 150 evrov, na Hvaru pa je najvišja – kar 600 evrov.

Prihod v mestno središče v kopalkah je med obiskovalci tako pogost, da je Zadar za kršitelje tega komunalnega odloka predpisal globo v višini 132 evrov. Zadarski komunalni odlok velja že štiri leta, vendar so zaradi pogostih kršitev zdaj na vhodih v staro mestno jedro postavili opozorilne table, čeprav na njih višina kazni ni navedena. Kazni za neprimerno oblačenje v starih mestnih jedrih poznajo tudi druga mesta. V Splitu in Dubrovniku znašajo 150 evrov, na Hvaru pa so najvišje – 500 evrov za hojo brez majice in 600 evrov za hojo v kopalkah zunaj plaže, piše Net.hr.

Opozorilne table imajo predvsem informativni in izobraževalni namen, kršitelje pa najprej opozorijo, sporočajo iz Mestne uprave Zadra.

Zadar
Zadar
FOTO: Shutterstock

"Imeli smo primere, ko so se obiskovalci po mestu sprehajali v kopalkah ali brez majice. V takšnih primerih nadzor izvajajo komunalni redarji, ki obiskovalce najprej opozorijo na pravila oblačenja. Če opozoril ne upoštevajo, jim izdajo obvezni plačilni nalog v višini 132 evrov," pojasnjuje Hrvoje Marić iz mestnega oddelka za komunalne dejavnosti in varstvo okolja.

Prepoved kopalk v Splitu
Prepoved kopalk v Splitu
FOTO: Shutterstock

Kaj o tem menijo domačini? "Vsak dan sem na ladji. Če ne bi imel ladje, bi se iz Zadra odselil, ker je tam, kjer živim, prava katastrofa. Ljudje hodijo naokoli goli do pasu, pri nekaterih ženskah pa sploh ne veš, ali imajo spodnje perilo manjše od kopalk ali pa zgoraj skoraj ničesar," za Net.hr pripoveduje Venci Jurin, pomorščak, ki je preplul svet in meni, da so takšna pravila samoumevna povsod po svetu.

Z njim se strinja tudi Zadrčan Mario Josip Škibola: "Jaz bi to prepovedal, ker ni primerno. Tudi majhni otroci vidijo ljudi, ki hodijo naokoli v tangicah ali celo skoraj goli. To ni prav. Zadar je vendar mesto kulture."

oblačenje hrvaška pravila

Peru prizadel močan potres, najmanj pet mrtvih

Na koncertu ranjeni tudi Slovenci: Toča je ljudi dobesedno obstreljevala

24ur.com 250 evrov denarne kazni za pomanjkljivo oblečene turiste
Cekin.si Toliko boste plačali v Dubrovniku, če ne boste primerno oblečeni
24ur.com Drage kazni: pitje alkohola v javnosti, sprehod v kopalkah, nabiranje školjk
Cekin.si Najbolj precenjene znamenitosti v Evropi? Nova študija razkriva razočaranja turistov
24ur.com Katere so najdražje ulice na svetu?
24ur.com Vandalizem na Bovškem: koga motijo novi hoteli?
24ur.com Ogled vodnjaka Trevi po novem plačljiv
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI23

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mario49
19. 07. 2026 12.16
NAMIG namenjen PIRANSKEMU "županu korenjaku"; ZGLEDUJ SE PO ZADRANIH IN NEKAJ PODOBNEGA UVEDI TUDI V PIRANU IN PORTOROŽU,predvsem pa PREPOVED UPORABE KOLES ;MOTORJEV ;SKIROJEV ;IN OSTALIH PREVOZNIH SREDSTEV ; V MESTU P I R A N !!!!!
Odgovori
0 0
metalika
19. 07. 2026 12.15
Danes so problem kopalke, jutri burke, pojutrišnjem pa nekaj tretjega. Nikoli ni dovolj.
Odgovori
0 0
simc167
19. 07. 2026 12.15
Bedarija, ki ni namenjena ničemur drugem kot lupljenju turistov. Pohlep in pokvarjenost. +40 jaz pa ne smem hodit v kopalkah, če mi to paše?
Odgovori
0 0
N0EL
19. 07. 2026 11.51
Dovoljeno bi moralo biti samo za nas, ki imamo lepa in fit telesa. Zanemarjenih, kosmatih in debelih pa ni lepo gledat niti na plaži!
Odgovori
+1
2 1
Lastniki česarkoli
19. 07. 2026 11.49
Hoja v kopalkah? Malo še pa praktično ne bo več razlik med krščanskimi in islamskimi državami
Odgovori
+0
2 2
jafalical
19. 07. 2026 11.49
Red je red in ta mora bit.Ker se vidi,kaj se dogaja, kjer reda ni oz. kjer so se nekateri " razpasli"...
Odgovori
+3
4 1
simc167
19. 07. 2026 12.16
Kaj ima veze red z mojimi kopalkami? In kako mi bo dokazal, da imam.kopalke in ne kratke hlače?
Odgovori
0 0
travc
19. 07. 2026 11.45
Še mal naj se potrudijo odganjat turiste.
Odgovori
-1
3 4
U1751349216299
19. 07. 2026 11.37
kolk je pa brez?
Odgovori
+1
2 1
Letnik 1964
19. 07. 2026 11.35
a ,,burkini,, je dovoljen...😉🤣
Odgovori
+7
10 3
Senca6
19. 07. 2026 11.31
kdo te gre v mesto v kopalkah resno?!?!
Odgovori
+7
9 2
simc167
19. 07. 2026 12.16
Točno.
Odgovori
0 0
Eos_5
19. 07. 2026 11.29
Vse za proračun, nesposobneži
Odgovori
-4
4 8
Banion
19. 07. 2026 11.23
res ni priemrno sprehajanje v kopalkah, posebej še če je kdo malo bolj razvit v paqsu. To bi moraali uvesti tudi pri nas, menda izola že ima
Odgovori
+7
9 2
igornov
19. 07. 2026 11.20
Sami puritanci. A ste se vsi rodili v hlačah in srajcah? Bolniki.
Odgovori
-10
5 15
Ramzess
19. 07. 2026 11.14
Kopalke so danes širok pojem, a razumemo da se članek na naša na ženske kopalke, ter moške in deške kopalke tipa speedo, čeprav so redke ker večina nosi kopalne hlače, ki so hkrati kratke hlače. Seveda morajo nositi še majice s kratkimi rokavi ali brez rokavov.
Odgovori
+6
6 0
Marky331
19. 07. 2026 11.13
Kaj pa brez kopalk ??? A to pa ni težava ???
Odgovori
+1
9 8
Žmavc
19. 07. 2026 11.31
Ja, je ja. Ne sme se to.
Odgovori
+1
2 1
se_eden
19. 07. 2026 11.10
predvsem, od kdaj je potrebno poleg znaka navajati še višino kazni. nekaj podobnega imamo v slovenski Istri. kot, da zakon tega ne opredeljuje, so se občinski veljaki odločili, da se to še posebej navede. od kdaj je občinski odlok nad zakonom?
Odgovori
-2
2 4
Hugdo1
19. 07. 2026 11.10
Sploh te babe v tangicah... iscejo pozornost.
Odgovori
+9
11 2
Ali63
19. 07. 2026 11.07
Na Obali ni nič boljše, v mokrih kopalkah po mestu. Me zanima če ti osebki v domačem kraju gredo od bazena do doma v mokrih kopalkah.
Odgovori
+11
13 2
_endrug
19. 07. 2026 11.03
Ta znak pomeni: Prepovedano za pare različnih spolov.
Odgovori
+7
9 2
Teleport
19. 07. 2026 11.01
Pravilno
Odgovori
+8
12 4
bibaleze
Portal
Libido po porodu: zakaj se spremeni in kako si pomagati?
5 razlogov, zakaj je toliko današnjih otrok čustveno nestabilnih
5 razlogov, zakaj je toliko današnjih otrok čustveno nestabilnih
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
Le streljaj od Slovenije vas čaka izlet, ki navduši vse generacije
Le streljaj od Slovenije vas čaka izlet, ki navduši vse generacije
zadovoljna
Portal
Razkrili, o čem se je prepiral viralni par s svetovnega prvenstva
Stroga pravila, ki se jih mora držati valižanska princesa
Stroga pravila, ki se jih mora držati valižanska princesa
Zakaj se ženske poleti počutijo izčrpane? Strokovnjaki razkrivajo resnične razloge
Zakaj se ženske poleti počutijo izčrpane? Strokovnjaki razkrivajo resnične razloge
Tedenski horoskop: Ribe čaka zanimiv pogovor, vodnarjem bodo naklonjene zvezde
Tedenski horoskop: Ribe čaka zanimiv pogovor, vodnarjem bodo naklonjene zvezde
vizita
Portal
Zdravje vaše matere lahko vpliva na vaše zdravje bolj, kot si mislite
Ta sprememba na prstih lahko razkrije skrite zdravstvene težave
Ta sprememba na prstih lahko razkrije skrite zdravstvene težave
Preprosta navada, ki lahko izboljša prebavo in podpira zdravje možganov
Preprosta navada, ki lahko izboljša prebavo in podpira zdravje možganov
Zakaj se vaše počutje nenadoma spremeni in kako ukrepati?
Zakaj se vaše počutje nenadoma spremeni in kako ukrepati?
cekin
Portal
Generacija 50+ odkriva nov način življenja: denar porabijo zase, a hkrati ne pozabijo na varno starost
5 evrov na dan za boljše življenje? Presenetljivo veliko ljudi počne prav to
5 evrov na dan za boljše življenje? Presenetljivo veliko ljudi počne prav to
Teh stvari nekoč ni bilo treba posebej načrtovati, danes pa so luksuz
Teh stvari nekoč ni bilo treba posebej načrtovati, danes pa so luksuz
Nekateri delavci odhajajo v pokoj prej, drugi zaradi umetne inteligence delajo dlje
Nekateri delavci odhajajo v pokoj prej, drugi zaradi umetne inteligence delajo dlje
moskisvet
Portal
Fotografije mlade hollywoodske seks bombe zbrale na milijone všečkov
Več ni vedno bolje: Kako do maksimalnih rezultatov brez izgorelosti
Več ni vedno bolje: Kako do maksimalnih rezultatov brez izgorelosti
Nekoč razlog za skrivanje, danes trend: pleša postaja simbol moškosti
Nekoč razlog za skrivanje, danes trend: pleša postaja simbol moškosti
Kako očistiti avtomobilske sedeže? Triki, ki jih morate poznati
Kako očistiti avtomobilske sedeže? Triki, ki jih morate poznati
dominvrt
Portal
Ta subtilen znak lahko razkrije demenco pri psih
Bi lotos lahko cvetel tudi na vašem vrtu?
Bi lotos lahko cvetel tudi na vašem vrtu?
Meg Ryan prodaja svojo razkošno hišo: za skoraj 13 milijonov evrov dobite bazen, zasebno telovadnico in celo prho za psa
Meg Ryan prodaja svojo razkošno hišo: za skoraj 13 milijonov evrov dobite bazen, zasebno telovadnico in celo prho za psa
Tako bo vaš oleander cvetel bujno kot ob morju
Tako bo vaš oleander cvetel bujno kot ob morju
okusno
Portal
Imate preveč zelenjave z vrta? Tako jo lahko shranite za zimo
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
Sočna peciva z breskvami, ki vedno uspejo
Sočna peciva z breskvami, ki vedno uspejo
Najboljši domači sladoled iz grškega jogurta – brez strojčka in z malo dela
Najboljši domači sladoled iz grškega jogurta – brez strojčka in z malo dela
voyo
Portal
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Dosje Jarak
Dosje Jarak
Postali bomo prvaki sveta
Postali bomo prvaki sveta
Otok ljubezni
Otok ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804