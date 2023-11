V Zadru v eni uri padla mesečna količina dežja

"Klicali so nas tudi vozniki, ki so ostali v vodi, vendar so jim večinoma pomagale vlečne službe. Na terenu so mestni gasilci," je za Index povedal poveljnik županijskih gasilcev Matej Rudić.

Dež je na območju Zadra padal že ponoči. Med silovitim jutranjim nalivom so številni vozniki ostali ujeti v svojih avtomobilih, gasilci pa so morali desetkrat posredovati v poplavljenih stanovanjskih in poslovnih objektih.

Voda je vdrla tudi v zaprti bazen na Višnjiku, zaradi česar bo ta do nadaljnjega zaprt, piše Zadarski list.