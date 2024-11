Izrael: Rabin, ki je izginil v ZAE, je bil umorjen

" Pristojni organi so takoj po prejemu prijave začeli z iskalnimi in preiskovalnimi ukrepi za njegovo izsleditev, " so sporočili z notranjega ministrstva Združenih arabskih emiratov (ZAE).

Njegovo truplo so v ZAE našli danes zjutraj, po tem, ko so njegov zapuščen avto našli uro vožnje stran od njegovega doma. Po trditvah Izraela je bil umorjen, poroča BBC. Obvestili so njegovo družino.

"Umor Zvija Kogana je gnusen antisemitski teroristični incident. Država Izrael bo ukrepala z vsemi sredstvi, da bi zločince, ki so odgovorni za njegovo smrt, privedla pred sodišče," so sporočili iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

Tudi izraelski predsednik Isaac Herzog je njegov umor označil za "podli, antisemitski napad".

Izraelske oblasti so po dogodku svojim državljanom ponovno izdale priporočilo, naj odpovejo nenujna potovanja v ZAE, državljanom, ki so trenutno tam, pa svetovale, naj ostanejo na varovanih območjih.

"Rabina Zvija Kogana, odposlanca Chabada s sedežem v Abu Dabiju v ZAE, so umorili teroristi, potem ko so ga v četrtek popoldne ugrabili v Dubaju," pa so tragično vest naznanili na spletni strani Chabada.