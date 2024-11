V ZAE objavili identiteto treh osumljencev za umor rabina

Oblasti Združenih arabskih emiratov (ZAE) so v nedeljo potrdile smrt rabina Zvija Kogana, notranje ministrstvo pa je sporočilo, da so aretirali tri storilce, vpletene v njegovo ugrabitev in umor, je poročala uradna tiskovna agencija WAM.

Danes pa so sporočili, da so oblasti identificirale trojico, ki so vsi uzbeški državljani. Po navedbah ministrstva gre za Olimpija Tohirovica, Mahmouda Johna Abdula Rahima in Azizija Kamilovica, povzema francoska tiskovna agencija AFP.