17,6-milijonski bugatti la voiture noire prispel v Zagreb

V Zagreb je bugatti la voiture noire sicer prispel že v četrtek, a si ga avtomobilski navdušenci od danes lahko ogledajo tudi od blizu. Pričel se je namreč uradni program dogodka Supercar Owners Circle. Srečanje poteka pred zagrebško katedralo, na njem pa je razstavljenih 60 najdražjih in najredkejših avtomobilov na svetu, eden izmed teh je tudi bugatti la voiture noire. Ta ima švicarsko registracijo in je izdelan ročno, karoserija pa je v celoti karbonska.

Večer pred začetkom spektakularne karavane Supercar Owners Circle so udeleženci s svojimi avtomobili začeli prihajati v hrvaško prestolnico. Garažno hišo na trgu Ante Starčevića ob hotelu Esplanade so napolnili s prestižnimi avtomobili v skupni vrednosti 130 milijonov evrov. Nekateri lastniki so se v Esplanado pripeljali v svojih avtomobilih, drugi, tisti bolj ekskluzivni, pa so se odločili, da svoje konjičke v Zagreb pripeljejo kar s tovornjaki, poročajo hrvaški mediji.

V soboto se bo program Supercar Owners Circle nadaljeval. V letalsko-tehničnem centru ZTC v Veliki Gorici bodo prikazovali hitrosti in moči avtomobilov, nato pa se bo karavana odpravila proti obali.