V zagrebškem živalskem vrtu z novim koronavirusom okužena dva leva

"Testiral se je tudi oskrbnik, ki skrbi za Ayano in Lea. Na testu je bil prav tako pozitiven," je povedal direktor zagrebškega živalskega vrta Damir Skok . Kot pravijo, sta se leva najverjetneje okužila prav prek oskrbnika. Zaradi tega so v živalskem vrtu testirali tudi druge živali, za katere je skrbel okuženi oskrbnik, sodelujejo pa tudi z vsemi pristojnimi institucijami ter hrvaškimi in tujimi strokovnjaki.

Okužbo z novim koronavirusom so pri Ayani in Leu odkrili, potem ko sta imela leva težave z dihanjem. Test, ki so ga opravili zaradi tega, je namreč pokazal, da sta pozitivna na novi koronavirus. Takoj zatem so stike z njima omejili in ju začeli zdraviti, poroča hrvaški portal 24 sata.

"Oskrbnik je zdaj v bolniškem staležu in okreva, zdravje pa se že izboljšuje tudi okuženima levoma," je še sporočil direktor živalskega vrta.

Leva sta sicer od obiskovalcev živalskega vrta ločena z več ovirami, zaradi česar se okužba ne more širiti. Za zaščito zaposlenih živalskega vrta pa so uvedli poseben varnostni protokol, ki bo veljal do preklica.

Gre za prvo zaznavo okužbe v zagrebškem živalskem vrtu. "Med tremi valovi epidemije smo svoje živali uspešno zaščitili pred novim koronavirusom. Žal nam je, da nam to ni uspelo tudi zdaj, v četrtem valu," pravi Skok, ki upa, da bosta leva ostala edini dve živali, ki sta se okužili z virusom.

Na hrvaškem kmetijskem ministrstvu so medtem dejali, da je to prva potrditev te bolezni pri kateri koli živalski vrsti na Hrvaškem. Ob tem so še poudarili, da glede na podatke Svetovne organizacije za zdravje živali ni dokazov, da bi bili hišni ljubljenčki veliki prenašalci okužbe na ljudi, in da je tveganje za to zelo majhno. Kljub temu pa svetujejo, da se osebe, ki so okužene z novim koronavirusom, izogibajo tesnim stikom s hišnimi ljubljenčki. Ob tem svetujejo tudi, naj osebe upoštevajo epidemiološke ukrepe, kot je nošnja zaščitne maske.