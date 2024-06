V zagrebški bolnišnici po okužbi z legionelo umrli trije pacienti

V KBC Zagreb so za net.hr potrdili, da je pojavila bakterija in da so jo že izolirali v vodovodu. Bakterija se namreč najbolj pogosto širi preko klimatskih naprav in po vodovodnem omrežju. Legionela iz naravnega okolja namreč zaide v vodne sisteme, ki so namenjeni za oskrbo s pitno vodo in hlajenje, ter v bazene s kopalno in industrijsko vodo.