Napad z nožem v zagrebški osnovni šoli: več ranjenih, napadalca so prijeli

Glede na izjave očividcev, naj bi storilec bežal po soseski, a je policija potrdila, da so ga prijeli. Policija je v izjavi povedala, da je "mlajši moški" z ostrim predmetom poškodoval učiteljico in več učencev.

Pred osnovno šolo Prečko v Zagrebu so policijske patrulje, kot poroča novinar Net.hr in dodaja, da po bližnjih ulicah odmevajo sirene. Otroke so evakuirali, prav tako naj bi preventivno zaklenili tudi sosednjo šolo v Prečkem. Na kraj je prihitelo najmanj šest reševalnih vozil, na šolskem igrišču pa je pristal tudi reševalni helikopter.

Poškodovanih osem oseb, en otrok naj bi umrl

Po podatkih portala Net.hr je bilo sicer zabodenih več ljudi, med poškodovanimi pa naj bi bil tudi otrok prvega razreda. Po najnovejših podatkih naj bi bilo poškodovanih osem oseb, en otrok naj bi v napadu umrl.

Poškodovane so prepeljali v štiri bolnišnice - Vinograd, Sveti Duh, Dubrava in Klaićeva. V bolnišnici Sveti Duh so potrdili, da so sprejeli učiteljico, njeno življenje pa da je ogroženo. Helikopter je poškodovane pripeljal v bolnišnico Dubrava.

Pred šolo prišel tudi Plenković

Na kraj napada so prišli zagrebški župan Tomislav Tomašević in njegov namestnik Luka Korlaet, pa tudi minister za notranje zadeve Davor Božinović.

Medtem ko bo ministrica za zdravje Irena Hrstić obiskala bolnišnice, kamor so odpeljali poškodovane, bo v šolo prišel tudi premier Andrej Plenković.