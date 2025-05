V Zagrebu brutalno pretepen srbski poslovnež: kriv Cecin menedžer?

Saša Mirković , kontraverzni lastnik in direktor Hype produkcije, je obtožil znanega estradnega menedžerja Velibora Popovića Popa , da ga je fizično napadel pred hotelom v Zagrebu, poroča Kurir . Glede na prve informacije je do konflikta prišlo v strogem središču Zagreba. Mirković je bil tako brutalno pretepen, da se je krvav plazil po tleh pred hotelom, opisujejo srbski mediji. Kurir je objavil fotografije, na katerih medicinsko osebje Saša Mirkovića odpelje iz hotela.

Popovič trdi, da je začel Mirković

''Stal sem pred hotelom v Zagrebu. V nekem trenutku se je pred vhodom ustavil avto – črn avtomobil zagrebških registrskih tablic. Nisem bil pozoren, dokler moški – in sicer Saša Mirković – ni prišel ven. Takoj se me je lotil. Začel je žaliti moje otroke. Stepla sva se kot moška. On je udaril prvi, posnetek pred hotelom pa to potrjuje. Vse je jasno. Tu ne gre za noben poskus umora ali druge neumnosti, ki jih ta oseba spravlja v javnost, da bi bila videti kot žrtev. Ne bo se izognil odgovornosti, saj se vse vidi na posnetku," je zatrdil za Kurir.