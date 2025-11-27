V Zagrebu gori v skladišču gum, poškodovanih več delavcev

Ogenj je izbruhnil v skladišču gum v naselju Sesvete na vzhodu mesta. Gasilci so obvestilo o požaru prejeli nekaj po 13. uri. Kot poroča Net.hr , je na terenu 13 gasilskih vozil.

Ker so zagorele gume, se je ogenj hitro razširil. Videti je mogoče tudi plamene, so pojasnili zagrebški gasilci. Potrdili so tudi, da je bilo v požaru poškodovanih več delavcev, zaradi česar so poklicali prvo pomoč. Kot poroča Net.hr, je poveljnik Javne gasilske postaje (JVP) mesta Zagreb potrdil, da so pregledali dva delavca, ki pa sta dobro.