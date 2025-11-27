Svetli način
Tujina

V Zagrebu gori v skladišču gum, poškodovanih več delavcev

Zagreb , 27. 11. 2025 15.11 | Posodobljeno pred 52 minutami

A.K. , STA
V skladišču gum na vzhodu Zagreba je izbruhnil požar, v katerem je bilo po prvih informacijah poškodovanih več ljudi. Gašenje ognja še poteka, nad območjem, kjer gori, pa se vije gost črn dim.

Ogenj je izbruhnil v skladišču gum v naselju Sesvete na vzhodu mesta. Gasilci so obvestilo o požaru prejeli nekaj po 13. uri. Kot poroča Net.hr,  je na terenu 13 gasilskih vozil. 

Ker so zagorele gume, se je ogenj hitro razširil. Videti je mogoče tudi plamene, so pojasnili zagrebški gasilci. Potrdili so tudi, da je bilo v požaru poškodovanih več delavcev, zaradi česar so poklicali prvo pomoč. Kot poroča Net.hr, je poveljnik Javne gasilske postaje (JVP) mesta Zagreb potrdil, da so pregledali dva delavca, ki pa sta dobro.

zagreb požar gume
Reševanje na Tirolskem zaključeno, rešili osem ljudi

