V Zagrebu hudo pretepli mlajšega moškega: 'Varnostnik je napadel mojega brata'

Pred znanim lokalom na Savski cesti v Zagrebu je neznanec v silvestrski noči hudo pretepel 20-letnika, poroča hrvaški spletni portal net.hr.
Na posnetku, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je videti mladeniča, ki z okrvavljeno glavo sedi na tramvajski postaji Prisavlje. "Dvigni glavo, kot da si prišel iz grozljivke. Brat, nimam pojma," je slišati osebo, ki ga je snemala. Pretepeni nato pojasni, da ga je napadel varnostnik, nakar pride neznani moški in ga znova začne udarjati po glavi. "Dobro je," mu reče fant, a se udarci še kar vrstijo, mladenič pa na koncu pobegne.
"Varnostnik je napadel mojega 20-letnega brata in njegovo družbo, pri čemer je zaradi hudih poškod potreboval nujno medicinsko pomoč," pa je za 24sata povedala njegova sestra. Incident so prijavili policiji, kot pravi, pa želijo javnost opozoriti na varnost, saj takšni dogodki ne bi smeli biti del nočnega življenja.
Vodstvo lokala: Nihče od vpletenih ni varnostnik ali zaposlen v klubu
"Incident se je zgodil pred klubom, zunaj prostorov in pristojnosti kluba. Policija je bila na kraju dogodka in ukrepa v skladu s svojimi pooblastili. Po informacijah, ki jih imamo, nihče od vpletenih ni varnostnik ali zaposleni v klubu. Vodstvo kluba v celoti sodeluje s pristojnimi organi. Zaradi postopkov, ki so v teku, trenutno ne moremo posredovati nadaljnjih podrobnosti," pa so odgovorili iz The Movie Puba.
Na zagrebški policijski upravi so hrvaškim novinarjem potrdili, da so v zvezi z dogodkom 1. januarja okoli 1.30 zjutraj prejeli prijavo. Na kraju so našli poškodovanega mladeniča, medtem ko je neznanec, ki ga je pretepel, pobegnil. Kriminalistična preiskava je v teku.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.