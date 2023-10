Napadalec v Zagrebu porezal mlajšega moškega, nato umrl

Čez dan se je v Zagrebu, v križišču Savske in Vodnikove ceste, zgodil napad z nožem. V njem sta bila udeležena 30-letni napadalec in šest let mlajši moški. Kot so pojasnile priče, sta oba najprej tekla po ulici, ko je napadalec 24-letnika dohitel in ga napadel z nožem. Ob tem ga je poškodoval, kazal je znake agresije.

Občani in občanke so 30-letnika poskušali pomiriti in ga zadržati na kraju dogodka, poklicali so tudi policijo in nujno medicinsko pomoč. Ob prihodu policistov je napadalec še vedno nadaljeval z upiranjem, poskušal je tudi pobegniti, zato so ga policisti vklenili. Poškodovanega 24-letnika so oskrbeli reševalci.

Nato pa je nenadoma vklenjeni 30-letnik izgubil zavest. Kljub oživljanju mu ni bilo več pomoči, na kraju je umrl. Vzrok smrti ni znan, poroča Danas.hr.

Poškodovanega mladeniča so prepeljali na travmatološko kliniko, kjer so mu oskrbeli poškodbe. Ureznine niso bile življenjsko ogrožajoče. Policija motiva za napad prav tako še ni ugotovila. Kriminalistična preiskava je še v teku.