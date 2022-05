V Zagrebu na 'pohodu za življenje' nekaj tisoč ljudi

"V parlamentu imamo poslance, ki se zavzemajo za to, da se lahko nerojene otroke ubija do poroda, zato je nujno, da se zakon spremeni in se ustvari pravni okvir, temelječ na znanosti, ki pravi, da se življenje začne s spočetjem," je pred začetkom shoda dejala Željka Markić iz združenja V imenu družine.

Dejala je, da bi morali vse bolnike, rojene in nerojene, obravnavati na enak način, vsaka mati pa bi morala biti deležna psihološke in ekonomske pomoči, če njenemu otroku postavijo diagnozo hude bolezni.

Shoda po središču Zagreba se po poročanju tiskovne agencije Hina udeležuje nekaj tisoč ljudi.