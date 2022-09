V Zagrebu neznana storilca po prepiru pretepla varnostnika, ki je zaradi poškodb umrl

V soboto ob 5. uri zjutraj so se v Zagrebu v igralnici sprle tri osebe, med njimi je bil en varnostnik in dva neznana storilca, poroča RTL.

Kot je sporočila hrvaška policija, sta se neznana storilca v zgodnjih jutranjih urah v poslovalnici najprej sprla z varnostnikom, ki ju je nagnal iz poslovalnice. Napadalca sta nato varnostnika napadla in z njim še fizično obračunala.

"Bila sta dva napadalca. Sprli so se v poslovalnici, zato ju je varnostnik s fizično silo nagnal ven. Ko se je varnostnik obrnil, sta ga napadla in varnostnik je padel ter z glavo udaril ob rob pločnika," so za 24sata povedali tamkajšnji prebivalci. "Bilo je veliko krvi, videti je bilo res grozljivo."

Napadalca sta s kraja pobegnila, poškodovanega varnostnika pa so odpeljali v zagrebško bolnišnico, kjer pa je zaradi hudih poškodb umrl.