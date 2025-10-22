V Zagrebu odjeknil strel, moškega odnesli na nosilih

Danes zjutraj okoli 10.40 je v zagrebški soseski Središče prišlo do streljanja. Ustreljeno osebo naj bi odpeljali na nosilih z reševalnim vozilom.

"Okoli 10.40 se je v Središću zaslišal strel, nakar je hitro prispela policija in reševalci, moškega pa so odnesli na nosilih. Ljudje pravijo, da je plešast moški izstopil iz Porscheja, šel v bližnjo stavbo in ga zdaj iščejo," je po poročanju Net.hr dejal očividec.

"Prepirala sta se, brcnil ga je, medtem ko je ležal na tleh, nato pa ga je ustrelil," je povedal drugi izmed očividcev.

Storilec naj bi pobegnil v bližnjo stavbo, policija pa je območje zavarovala in ga išče.