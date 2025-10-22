Svetli način
Tujina

V Zagrebu odjeknil strel, moškega odnesli na nosilih

Zagreb, 22. 10. 2025 11.52 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
D. S.
V zagrebški soseski Središče je prišlo do streljanja. Po prvih informacijah je napadalec po incidentu pobegnil in naj bi se zatekel v enega od bližnjih vhodov. Policija ga še išče. Očividec je dejal, da je storilec žrtev brcnil, medtem ko je ležala na tleh, pa jo je ustrelil.

Danes zjutraj okoli 10.40 je v zagrebški soseski Središče prišlo do streljanja. Ustreljeno osebo naj bi odpeljali na nosilih z reševalnim vozilom.

"Okoli 10.40 se je v Središću zaslišal strel, nakar je hitro prispela policija in reševalci, moškega pa so odnesli na nosilih. Ljudje pravijo, da je plešast moški izstopil iz Porscheja, šel v bližnjo stavbo in ga zdaj iščejo," je po poročanju Net.hr dejal očividec.

"Prepirala sta se, brcnil ga je, medtem ko je ležal na tleh, nato pa ga je ustrelil," je povedal drugi izmed očividcev.

Storilec naj bi pobegnil v bližnjo stavbo, policija pa je območje zavarovala in ga išče. 

zagreb hrvaška streljanje središče napad
Bigbadjohn
22. 10. 2025 13.09
Modro in preudarno- lažje je nositi ranjenjca na nosilih, kot štuporamo...
