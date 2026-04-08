Tujina

V Zagrebu odslej vozijo robotaksiji: prvič v Evropi

Zagreb , 08. 04. 2026 11.48 pred 31 minutami 1 min branja 0

A.K. STA
Predstavitev robotaksijev v Zagrebu leta 2024

V Zagrebu je odslej na voljo prva komercialna storitev robotaksijev v Evropi. Vozila naj bi delovala avtonomno, vendar pa bodo v njih na začetku tudi "operaterji za avtonomna vozila", so sporočili iz podjetja Verne.

Hrvaško tehnološko podjetje Verne Mateja Rimca je konec marca naznanilo strateško partnerstvo z Uberjem in kitajsko družbo Pony.ai za vzpostavitev prve komercialne storitve robotaksijev v Evropi.

Storitev so začeli uvajati danes v Zagrebu. Uporabniki lahko rezervirajo in plačajo vožnje prek aplikacije Verne, storitev bo kmalu na voljo tudi prek aplikacije Uber.

Avtonomne vožnje poganja tehnologija podjetja Pony.ai, v začetni fazi pa bodo v vozilih po navedbah podjetja Verne tudi "usposobljeni operaterji za avtonomna vozila".

"Rekli smo, da bomo storitev v Zagrebu uvedli leta 2026. Danes smo jo. To je šele začetek," je sporočilo podjetje Verne na svoji spletni strani. Soustanovitelj in izvršni direktor podjetja Marko Pejković pa je še poudaril, da je to prva prava komercialna storitev robotaksijev v Evropi.

V podjetju si prizadevajo čim prej preiti na popolnoma avtonomno delovanje, torej brez voznika, ob upoštevanju regulatornih dovoljenj in izpolnjevanju zahtevanih standardov.

Začetno območje delovanja zajema ključne dele hrvaške prestolnice, nato pa se bo storitev postopno širila po mestu.

Poleg Zagreba je Verne, kot so še navedli v podjetju, že začel pogovore o dovoljenjih v 11 mestih v EU, Združenem kraljestvu in na Bližnjem vzhodu, medtem ko razmišljajo še o več kot 30 dodatnih mestih.

robotaksiji zagreb mate rimac verne

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

