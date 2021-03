V Zagrebu zaradi ponarejenih dolarjev ovadili Slovenca

Slovenec je v ponedeljek v dveh menjalnicah v središču Zagreba v zgodnjih popoldanskih urah zamenjal 88 ponarejenih 50-dolarskih bankovcev. V tretji menjalnici, ki jo je obiskal kmalu zatem, pa so ga policisti dobili, ko je skušal zamenjati še 40 ponarejenih 50-dolarskih bankovcev, so zapisali na spletni strani zagrebške policijske uprave.

Potem ko so ga prijeli, je policistom predal še 47 ponarejenih dolarskih bankovcev, ki jih je imel v nogavici in torbici, ki jo je nosil okoli pasu. V njegovem avtomobilu so našli denar, za katerega sumijo, da je posledica kaznivih dejanj. Kot so še dodali, so 40-letnika priprli in ga kazensko ovadili zaradi ponarejanja denarja.