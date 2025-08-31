V Zagrebu 'plavajoči' avtomobili, strela cesto na Pelješcu presekala na pol

Neurja, ki so se včeraj popoldne znova razbesnela nad deli Hrvaške, so ponekod znova povzročila pravi kaos. O obilici padavin v zelo kratkem času poročajo iz Zagreba, nalivi so ogromno težav povzročili na zahodu mesta. Podvoz med Gajnicami in Podsusedom je bil v celoti poplavljen, tam je en avtomobil obtičal v vodi.

"Avtomobil ni mogel več nikamor. Za njim je pripeljal avtobus, obrnil in odpeljal v drugo smer. Prišla je tudi policija, več ljudi je poplavljeno vozilo skušalo poriniti iz vode. Voznik avtobusa ni niti poskušal peljati skozi podvoz, ker je vsenaokoli voda segala do kolen," je za 24sata opisal bralec, ki je bil ravno takrat na avtobusu.

Na kraj so prispeli tudi gasilci. Kot je dejal vodja gasilske enote Zagreb Siniša Jembrih, je vozilo obtičalo v poplavljenem podhodu, voznica se je iz vode rešila sama. Hrvaški mediji pišejo, da je omenjeni podvoz sicer poplavljen ob vsakem večjem deževju.

"Center 112 zagrebške županije je od 19.10 do 20.47 prejel več prijav o posledicah neurja, ki sta ga spremljala močan veter in dež. Te so se nanašale na poplavljene stanovanjske objeke in težave v cestnem prometu," so sporočili z Uprave civilne zaščite.