V Zagrebu 'plavajoči' avtomobili, strela cesto na Pelješcu presekala na pol

Neurja, ki so se včeraj popoldne znova razbesnela nad deli Hrvaške, so ponekod znova povzročila pravi kaos. O obilici padavin v zelo kratkem času poročajo iz Zagreba, nalivi so ogromno težav povzročili na zahodu mesta. Podvoz med Gajnicami in Podsusedom je bil v celoti poplavljen, tam je en avtomobil obtičal v vodi.
- FOTO: Bobo Pixsell
"Avtomobil ni mogel več nikamor. Za njim je pripeljal avtobus, obrnil in odpeljal v drugo smer. Prišla je tudi policija, več ljudi je poplavljeno vozilo skušalo poriniti iz vode. Voznik avtobusa ni niti poskušal peljati skozi podvoz, ker je vsenaokoli voda segala do kolen," je za 24sata opisal bralec, ki je bil ravno takrat na avtobusu.
Na kraj so prispeli tudi gasilci. Kot je dejal vodja gasilske enote Zagreb Siniša Jembrih, je vozilo obtičalo v poplavljenem podhodu, voznica se je iz vode rešila sama. Hrvaški mediji pišejo, da je omenjeni podvoz sicer poplavljen ob vsakem večjem deževju.
"Center 112 zagrebške županije je od 19.10 do 20.47 prejel več prijav o posledicah neurja, ki sta ga spremljala močan veter in dež. Te so se nanašale na poplavljene stanovanjske objeke in težave v cestnem prometu," so sporočili z Uprave civilne zaščite.
Na Pelješcu strela cesto 'razklala' na pol, domačini se bojijo zemeljskih plazov
Hudo neurje je težave povzročalo tudi v Dalmaciji. Iz dubrovniško-neretvanske županije prav tako poročajo o kopici težav v prometu, pa tudi o precejšnji gmotni škodi, piše hrvaški spletni portal net.hr.
Udar strele je na cesti med Trpanjem in Potomjem na Pelješcu povzročil ogromno razpoko, poroča Dubrovački dnevnik. V okolici Dubrovnika je veter lomil veje dreves, ki so padale na cesto in v Lapadu poškodovale parkirano vozilo. O podrtem drevju javljajo tudi iz Trstena.
Poleg tega domačini opozarjajo tudi na več zemeljskih plazovov, ki so se sprožili na več lokacijah, pristojni pa voznike pozivajo k dodatni previdnosti in počasnejši vožnji, zlasti po lokalnih cestah.
Dubrovniško-neretvansko županijo je močno deževje s številnimi nevšečnostmi včeraj sicer prizadelo dvakrat. Najprej dopoldne, ko so gasilci v dolini Neretve opravili več kot 30 intervencij, večinoma zaradi poplav pritličnih in kletnih prostorov stavb na območju Metkovića in Komina, ter podrtih dreves.
