Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

V Zagrebu 'plavajoči' avtomobili, strela cesto na Pelješcu presekala na pol

Zagreb / Dubrovnik, 31. 08. 2025 10.02 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
1

Močna neurja z udari strel, vetrom in hudimi nalivi, so v delih Hrvaške povzročila pravo razdejanje. Iz Zagreba poročajo o poplavljenih podvozih in prometnicah, več vozil je obtičalo v visoki vodi. Strela pa je cesto na Pelješcu dobesedno 'preklala' na pol, sprožilo se je več zemeljskih plazov.

Neurja, ki so se včeraj popoldne znova razbesnela nad deli Hrvaške, so ponekod znova povzročila pravi kaos. O obilici padavin v zelo kratkem času poročajo iz Zagreba, nalivi so ogromno težav povzročili na zahodu mesta. Podvoz med Gajnicami in Podsusedom je bil v celoti poplavljen, tam je en avtomobil obtičal v vodi.

"Avtomobil ni mogel več nikamor. Za njim je pripeljal avtobus, obrnil in odpeljal v drugo smer. Prišla je tudi policija, več ljudi je poplavljeno vozilo skušalo poriniti iz vode. Voznik avtobusa ni niti poskušal peljati skozi podvoz, ker je vsenaokoli voda segala do kolen," je za 24sata opisal bralec, ki je bil ravno takrat na avtobusu.

Na kraj so prispeli tudi gasilci. Kot je dejal vodja gasilske enote Zagreb Siniša Jembrih, je vozilo obtičalo v poplavljenem podhodu, voznica se je iz vode rešila sama. Hrvaški mediji pišejo, da je omenjeni podvoz sicer poplavljen ob vsakem večjem deževju.

"Center 112 zagrebške županije je od 19.10 do 20.47 prejel več prijav o posledicah neurja, ki sta ga spremljala močan veter in dež. Te so se nanašale na poplavljene stanovanjske objeke in težave v cestnem prometu," so sporočili z Uprave civilne zaščite.

Na Pelješcu strela cesto 'razklala' na pol, domačini se bojijo zemeljskih plazov

Hudo neurje je težave povzročalo tudi v Dalmaciji. Iz dubrovniško-neretvanske županije prav tako poročajo o kopici težav v prometu, pa tudi o precejšnji gmotni škodi, piše hrvaški spletni portal net.hr.

Udar strele je na cesti med Trpanjem in Potomjem na Pelješcu povzročil ogromno razpoko, poroča Dubrovački dnevnik. V okolici Dubrovnika je veter lomil veje dreves, ki so padale na cesto in v Lapadu poškodovale parkirano vozilo. O podrtem drevju javljajo tudi iz Trstena. 

Poleg tega domačini opozarjajo tudi na več zemeljskih plazovov, ki so se sprožili na več lokacijah, pristojni pa voznike pozivajo k dodatni previdnosti in počasnejši vožnji, zlasti po lokalnih cestah.

Dubrovniško-neretvansko županijo je močno deževje s številnimi nevšečnostmi včeraj sicer prizadelo dvakrat. Najprej dopoldne, ko so gasilci v dolini Neretve opravili več kot 30 intervencij, večinoma zaradi poplav pritličnih in kletnih prostorov stavb na območju Metkovića in Komina, ter podrtih dreves.

Preberi še Huda ura na Hrvaškem: več mest pod vodo, razglašeno rdeče opozorilo
vreme Hrvaška poplave Zagreb Pelješac
Naslednji članek

Zaračunal preveč in mamo z otrokom odložil 400 metrov od hotela

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
31. 08. 2025 10.04
+1
Spet se je začelo: na hrvaškem, v hrvaški,s hrvaško, ob hrvaški, pred hrvaško, za hrvaško....
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189