V Zagrebu poginil mladič povodnega konja: se je utopil zaradi sprememb v ogradi?

"Sporočamo žalostno vest. Mladička povodnega konja, ki se je poleti skotil v živalskem vrtu, smo našli mrtvega. Ta dogodek je razžalostil vse sodelavce, še posebej pa tiste, ki so skrbeli zanj," je na spletu zapisal zagrebški živalski vrt. Dodali so, da so sicer pozorno spremljali razvoj mladička, a da "žal vsi ne preživijo tega občutljivega obdobja". Stopnja preživetja mladičev divjih vrst, ki so oskrbovani pod človeškim nadzorom, je po njihovih besedah višja kot pri mladičih v naravi, vendar do poginov prihaja tudi v ujetništvu.

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Zakaj je mladiček poginil, sicer niso sporočili, se je pa na spletu oglasilo združenje Animalex, ki trdi, da so prejeli informacije več zaposlenih v živalskem vrtu, da bi lahko mladiček poginil zaradi sprememb v ograjenem prostoru, ki so jih izvajali pred obiskom predstavnikov Evropskega združenja živalskih vrtov in akvarijev (EAZA). "Po besedah zaposlenih so bile na predvečer priprav na obisk organizacije EAZA (v okviru katere živalski vrt sodeluje v programu za povečanje populacije posameznih osebkov) na habitatu povodnega konja izvedene spremembe, ki so povzročile utopitev mladička. To so trditve več zaposlenih, ki so izrazili tudi jezo in veliko nezadovoljstvo s splošnim stanjem, v katerem se trenutno nahaja živalski vrt Maksimir, zlasti glede dobrobiti živali," so sporočili.

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