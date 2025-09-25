Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Ker se je pokvarila peč v krematoriju, pokojnike pošiljajo v Slovenijo

Zagreb, 25. 09. 2025 18.54 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Staša Lozar
Komentarji
12

Neljube težave pri sosedih Hrvatih. Ker se je v zagrebškem krematoriju pokvarila ena od dveh peči za sežig pokojnikov, je krematorij trenutno na voljo samo prebivalcem Zagreba. Kar pomeni, da umrle iz ostalih delov Hrvaške vozijo v tujino. Predvsem v Ljubljano in Maribor. In kako je to obremenilo naše pogrebne službe?

Ne le stres, ki ga doživljajo zaradi smrti. Svojci pokojnih na Hrvaškem te dni doživljajo stres tudi, ker pogrebne službe ne morejo zagotavljati sežiga umrlih. Ker se je pokvarila kremacijska peč v Zagrebu, z drugo upepeljujejo le pokojne Zagrebčane. "Za ljudi, ki nimajo naslova v Zagrebu, je to problem," pravi Renato Habulin, pogrebnik iz Zagreba.

Kremacije na Hrvaškem izvajajo samo v prestolnici. Upepeljevalnica je sicer bila tudi v Osijeku, a je od poletja zaprta zaradi težav z dimnikom. Zdaj je klonila še ena od dveh zagrebških peči. "Peči so stare in trdo delajo. Drugi pogrebniki se morajo zadovoljiti s krematorijem v drugi državi," dodaja Habulin.

Pogrebniki s hrvaške so tako začeli voziti umrle v Slovenijo, v Ljubljano in Maribor. A opozarjajo, storitev je s tem postala precej dražja. "Vse pogrebne službe, od Dubrovnika, Splita do Osijeka so se obrnile na nas," pove Domen Kokalj iz javnega podjetja Žale. "Stroški za državljane so skoraj potrojeni. Tako je v zagrebškem krematoriju, ko smo izvajali kremacije, sama storitev stala 208 evrov, zdaj je na Žalah 450 evrov," pravi Goran Rašić, pogrebnik iz Umaga.

"Storitev naše upepelitve je par odstotkov dražja, večji strošek je zdaj sam transport umrlih," tako pa na ljubljanskih Žalah, kjer zagotavljajo, da storitev za slovenske državljane, kjub pripadu s Hrvaške, opravljajo nemoteno. "Zakonski rok je 36 ur in mi se trudimo, da to izvedemo. Povprečna čakalna doba se ni nič podaljšala," še zaključi Kokalj.

In medtem ko Osiječani postavljajo nov dimnik, Zagrebčani kupujejo nove peči. A tamkajšnji pogrebniki opozarjajo državo, da bi bilo vse lažje, če bi zgradili več upepeljevalnic, predvsem v Dalmaciji.

krematorij pogrebne službe hrvaška zagreb
Naslednji članek

Prebivalcem Amsterdama prekipelo – zaradi množičnega turizma tožijo mesto

Naslednji članek

S čim se prevaža politična elita?

KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watchy
25. 09. 2025 21.59
+1
Hahah svasta
ODGOVORI
1 0
dule07
25. 09. 2025 21.52
biznis
ODGOVORI
0 0
a res1
25. 09. 2025 21.47
+0
Tu se bo še marsikaj zraven čez mejo pripeljalo zraven pokoljnih, če sploh so v krstah...
ODGOVORI
1 1
LoToGo
25. 09. 2025 21.41
+1
Obstaja tudi klasični pokop. Kar naenkrat smo na to "pozabili" in v SLO imamo največ žarnih pokopov v EU.
ODGOVORI
1 0
modelx
25. 09. 2025 21.40
+0
se jim je jasenovac pokvaril?
ODGOVORI
1 1
Watchy
25. 09. 2025 21.59
Dej ne laži
ODGOVORI
0 0
ap100
25. 09. 2025 21.40
verjetno ni problem obremenitev, bodo vsaj kašen dodaten prihodek naredile
ODGOVORI
0 0
Podlesničar
25. 09. 2025 21.38
+3
Hrvaška je res ena banana republika... Važno, da imajo oni neto plače, vse ostalo se pa razpada.
ODGOVORI
3 0
ap100
25. 09. 2025 21.40
-4
hrvaška leze iz banane in gre naprej mi se pa vzpenjamo - le kaj je bolje
ODGOVORI
0 4
Potouceni kramoh
25. 09. 2025 21.34
+1
Prednost imajo seveda Hrvati.Tko kot pr SLO firmah ki so ble prodane njim.Bratsko.
ODGOVORI
3 2
Smrt fašizmu svoboda narodu
25. 09. 2025 21.32
+6
Maratonci
ODGOVORI
6 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256