Ker se je pokvarila peč v krematoriju, pokojnike pošiljajo v Slovenijo

Ne le stres, ki ga doživljajo zaradi smrti. Svojci pokojnih na Hrvaškem te dni doživljajo stres tudi, ker pogrebne službe ne morejo zagotavljati sežiga umrlih. Ker se je pokvarila kremacijska peč v Zagrebu, z drugo upepeljujejo le pokojne Zagrebčane. "Za ljudi, ki nimajo naslova v Zagrebu, je to problem," pravi Renato Habulin, pogrebnik iz Zagreba.

Kremacije na Hrvaškem izvajajo samo v prestolnici. Upepeljevalnica je sicer bila tudi v Osijeku, a je od poletja zaprta zaradi težav z dimnikom. Zdaj je klonila še ena od dveh zagrebških peči. "Peči so stare in trdo delajo. Drugi pogrebniki se morajo zadovoljiti s krematorijem v drugi državi," dodaja Habulin.

Pogrebniki s hrvaške so tako začeli voziti umrle v Slovenijo, v Ljubljano in Maribor. A opozarjajo, storitev je s tem postala precej dražja. "Vse pogrebne službe, od Dubrovnika, Splita do Osijeka so se obrnile na nas," pove Domen Kokalj iz javnega podjetja Žale. "Stroški za državljane so skoraj potrojeni. Tako je v zagrebškem krematoriju, ko smo izvajali kremacije, sama storitev stala 208 evrov, zdaj je na Žalah 450 evrov," pravi Goran Rašić, pogrebnik iz Umaga.

"Storitev naše upepelitve je par odstotkov dražja, večji strošek je zdaj sam transport umrlih," tako pa na ljubljanskih Žalah, kjer zagotavljajo, da storitev za slovenske državljane, kjub pripadu s Hrvaške, opravljajo nemoteno. "Zakonski rok je 36 ur in mi se trudimo, da to izvedemo. Povprečna čakalna doba se ni nič podaljšala," še zaključi Kokalj.

In medtem ko Osiječani postavljajo nov dimnik, Zagrebčani kupujejo nove peči. A tamkajšnji pogrebniki opozarjajo državo, da bi bilo vse lažje, če bi zgradili več upepeljevalnic, predvsem v Dalmaciji.