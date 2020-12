V Zagrebu poskus umora s podtaknjeno bombo v avtomobilu

Policisti so 51-letnika in 42-letnika ovadili zaradi suma poskusa umora. Kot piše na spletni strani zagrebške policije, sta osumljenca marca letos z najmanj še eno za zdaj neznano osebo začela nabavljati dele za eksplozivno napravo, ki bi jo lahko aktivirali na daljavo.

Aprila so eksplozivno napravo in napravo GPS namestili v sprednji del avtomobila. Nato so 43-letnega voznika zasledovali ter poskusili aktivirati bombo med vožnjo, a jim to ni uspelo. Odločili so se, da eksplozivno napravo zamenjajo z novo, a niti takrat ni prišlo do načrtovane eksplozije, opisuje policija.

Medtem je 43-letnik slišal nenavadne zvoke v avtomobilu. Domneval je, da gre za okvaro, in avtomobil odpeljal na servis. Tam so odkrili bombo in obvestili policijo, ki je eksplozivno napravo deaktivirala. Policija je še sporočila, da so 51-letnega osumljenca prijeli, 42-letnika pa še iščejo.