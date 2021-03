V Zagrebu preiskava okoliščin smrti župana Bandića

Preiskavo so sprožili, ko je zagrebški aktivist Stjepan Perko 11. marca kazensko ovadil prijatelja pokojnega župana Gzima Redžepija in Sergija Ivanovića , ki sta trdila, da sta bila z Bandićem, ko se je zgrudil v Ivanovićevem stanovanju. Kasneje se zgodbi Redžepija in Ivanovića o tem, kako so preživeli soboto z Bandićem in kdo vse je bil v njihovi družbi, nista več ujemali.

Glede na to, da preiskava ni javna, niso objavili podrobnosti. Za tožilstvo je menda ključno vprašanje, ali so Bandiću pomagali takoj, ko ga je zadela kap, saj je opustitev nudenja pomoči osebi v nevarnosti kaznivo dejanje.

Ob vložitvi ovadbe je Perko novinarjem dejal, da je ovadil tudi dotedanjo tesno Bandićevo strankarsko sodelavko in stomatologinjo Natalijo Prico, ki živi v isti soseski kot ovadena Bandićeva prijatelja. Zdravniki naj bi prišli po Bandića na naslov, na katerem je živela nekdanja hrvaška miss universe in manekenka Prica, ki je bila tudi predsednica podmladka Bandićeve stranke BM 365 – Stranka dela in solidarnosti.

Po tragičnem dogodku uprava zagrebške nujne medicinske pomoči ni želela uradno potrditi, na kateri naslov so reševalci prišli po Bandića. Več neuradnih virov iz zdravstvenih krogov je za hrvaške medije potrdilo, da so Bandića odpeljali v bolnišnico z naslova, na katerem živi Prica. Bandića in Prico so v zadnjem letu dni pogosto videvali skupaj v večernih urah, tudi v zlatarnah in prodajalnah krzna.

Medtem sta Bandićeva vdova in hči preko svojih odvetnikov zahtevali, da mediji ne vdirajo v njuno zasebnost med žalovanjem.