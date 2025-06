V Zagrebu prijeli bivšega moža žrtve dvojnega umora

Spomnimo. Kot je potrdila kriminalistična preiskava, se je glavni osumljenec – 29-letni pripadnik hrvaških oboroženih sil – v petek, 13. junija okoli 17. ure z motornim kolesom pripeljal do stanovanjske zgradbe v Zagrebu in skrit v garaži počakal na žrtvi. "15 minut po 18. uri, potem ko sta 30-letnica in 38-letnik vstopila v garažni prostor in sedla v parkirani avtomobil, je 29-letnik pritekel do njunega avtomobila, se mu približal z voznikove strani in iz neposredne bližine iz orožja izstrelil več strelov proti oškodovancema. Zaradi ran, ki jima jih je povzročilo strelno orožje, sta 30-letnica in 38-letnik umrla na kraju dogodka," so zapisali na zagrebški policijski upravi, kjer so objavili tudi posnetek aretacije.