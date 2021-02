Podjetniki na ulici zaradi vladnega spopadanja z zdravstveno krizo

V Glasu podjetnikov menijo, da so ukrepi za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom diskriminatorni do dela podjetnikov, predvsem do gostincev in lastnikov telovadnic. Od vlade zahtevajo tudi odškodnino za podjetja, ki niso formalno zaprta in ne dobijo državne pomoči, čeprav imajo zaradi epidemije covida-19 velike izgube. Med drugim so to podjetja za organizacijo zabavnih dogodkov, turistične agencije in občasni avtobusni prevozniki. "Država mora bolj redno izplačevati sredstva, ki jih je zagotovila za minimalne plače delavcev, da bi lahko ohranili delovna mesta," je pojasnil razloge za protest izvršni direktor združenja Glas podjetnikov Dražen Oreščanin .

Hrvaška vlada je lani določila 4000 kun (534 evrov) mesečnega nadomestila za plače delavcev, ki so na čakanju v podjetjih, ki jim je začasno prepovedano obratovanje. Nekateri podjetniki so povedali, da so izplačilo vladnega nadomestila za svoje delavce za lanski september dobili šele v drugi polovici januarja letos. Gostinci opozarjajo, da so prejeli zgolj četrtino obljubljenega nadomestila države zaradi izgube prometa. Pozvali so vlado, naj državnim uradnikom znižajo plače na 4000 kun in s tem denarjem poskusijo živeti.

Oreščanin je med drugim dejal, da ni znanstvenih dokazov, da bi bili gostinski lokali žarišča okužb z novim koronavirusom. Vprašal je, zakaj so gostincem začasno prepovedali delo, medtem ko je videti vrste za kavo pred kioski in pekarnami, pa tudi gneče v nakupovalnih centrih, na žičnicah, bazenih in v toplicah.

Hrvaški štab civilne zaščite je napovedal, da bodo do sredine februarja ocenjevali epidemiološke razmere, preden bodo odločali, ali bodo 15. februarja omilili ukrepe. Na Hrvaškem so se že pojavila ugibanja, da bi lahko ob nadaljevanju trenda zniževanja števila novih okužb gostincem znova dovolili prodajo kave za s seboj ali celo odprtje teras.