V Zagrebu razneslo objekt s hitro prehrano, dve osebi poškodovani

Po poročanju Net.hr je do eksplozije prišlo malo pred 8. uro zjutraj. Silovita detonacija je popolnoma uničila manjši gostinski objekt, dele konstrukcije pa je razneslo po okolici, tudi na bližnje parkirane avtomobile in območje železniške postaje.

Očividci so povedali, da je eksplozija močno prestrašila mimoidoče. "Šla sem v bližnjo pekarno po kruh, ko sem nenadoma zaslišala glasno eksplozijo. Ljudje so se začeli spogledovati in v naslednjem trenutku smo zagledali streho stavbe na območju železniške postaje – hišice same ni bilo več," je opisala ena izmed prič.

V času eksplozije naj bi bila v objektu dva zaposlena. Ob prihodu naj bi zaznala vonj po plinu in vključila prezračevanje, kmalu zatem pa je sledila eksplozija. Oba sta utrpela poškodbe, eden izmed njiju naj bi imel vidne opekline, vendar te po prvih informacijah niso bile življenjsko nevarne.