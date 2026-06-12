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V Zagrebu razneslo objekt s hitro prehrano, dve osebi poškodovani

Zagreb, 12. 06. 2026 12.15 pred 50 minutami 1 min branja 3

Avtor:
L.M.
Objekt po ekslopziji

Močna eksplozija je pretresla zagrebško četrt, kjer je razneslo objekt s hitro prehrano. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi, prve ugotovitve pa kažejo, da je najverjetnejši vzrok uhajanje plina.

Po poročanju Net.hr je do eksplozije prišlo malo pred 8. uro zjutraj. Silovita detonacija je popolnoma uničila manjši gostinski objekt, dele konstrukcije pa je razneslo po okolici, tudi na bližnje parkirane avtomobile in območje železniške postaje.

Objekt po ekslopziji
Objekt po ekslopziji
FOTO: Bobo

Očividci so povedali, da je eksplozija močno prestrašila mimoidoče. "Šla sem v bližnjo pekarno po kruh, ko sem nenadoma zaslišala glasno eksplozijo. Ljudje so se začeli spogledovati in v naslednjem trenutku smo zagledali streho stavbe na območju železniške postaje – hišice same ni bilo več," je opisala ena izmed prič.

V času eksplozije naj bi bila v objektu dva zaposlena. Ob prihodu naj bi zaznala vonj po plinu in vključila prezračevanje, kmalu zatem pa je sledila eksplozija. Oba sta utrpela poškodbe, eden izmed njiju naj bi imel vidne opekline, vendar te po prvih informacijah niso bile življenjsko nevarne.

Objekt po ekslopziji
Objekt po ekslopziji
FOTO: Bobo

Policija nadaljuje preiskavo, s katero skuša ugotoviti vse okoliščine nesreče.

Zagreb eskplozija restovracija hitra prehrana

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boslo
12. 06. 2026 13.05
Zakaj ne smemo komentirat stanja na Irskem?
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0 0
nelevnedesen
12. 06. 2026 12.33
Kaj pa vzrok? Zabodeni nowak, morilec sikh? Odziv policije, ki je vklenila nowaka?
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+3
4 1
St. Gallen
12. 06. 2026 12.57
Sikhovske restavracije ponavadi delijo hrano for free
Odgovori
0 0
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