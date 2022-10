Tudi v Ljubljani se norčujejo s pomočjo Google zemljevidov

Kot smo najprej poročali, so humorna preimenovanja kulturnih znamenitosti najprej opazili Zagrebčani. Tam sta bila tarča napada park ob Kninskem trgu, ki so ga neznanci poimenovali po slavnemu hrvaškem nogometašu Marku Livaju, in že večkrat preimenovani kip prvega hrvaškega predsednika Franja Tudžmana. Kdo se norčuje iz imen slavnega nogometaša in hrvaškega že pokojnega generala, politika in zgodovinarja, ni jasno, sta pa tako park kot kip v aplikaciji že poimenovana pravilno, poroča Index.hr.

Spomenik politika so na Google Zemljevidih preimenovali že večkrat. Pred časom je najprej nosil ime 'spomenik dr. Franja Ljetnega Tudžmana', potem pa so ga neznanci preimenovali na 'spomenik dr. Franja Lopova Tudžmana'.

Prvo poimenovanje je po ugibanju hrvaških medijev povezano s Facebook skupino, ki ni humoren način ob fotografijah prvega hrvaškega predsednika komentira njegove spodrsljaje med vodenjem države, drugo pa na njegovo za nekatere avtoritativno politiko vodenja in nekatere odločitve v času predsedovanja, predvsem privatizacijo.