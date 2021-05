V Zagrebu, Splitu, Osijeku in na Reki bodo župana izvolili v drugem krogu

Tomašević je v nedeljo dobil več kot 45 odstotkov glasov. V drugem krogu volitev za zagrebškega župana se bo 30. maja pomeril s kandidatom skrajno desne stranke Domovinsko gibanje Miroslavom Škorom, ki je z 12 odstotki glasov za las premagal kandidata stranke pokojnega župana Milana Bandićain HDZ, ki sta doslej v neformalni koaliciji sodelovali pri upravljanju glavnega hrvaškega mesta.

Stranka Zmoremo! bo najmočnejša v zagrebškem mestnem svetu. Za absolutno večino potrebuje zgolj še en sedež. Pričakovati je, da se bodo dogovorili s SDP, ki je že pozvala svoje volivce, naj v drugem krogu podprejo Tomaševića. Glede na javnomnenjske raziskave se Tomaševiću v drugem krogu obeta impresivna zmaga.

SDP je prepričljivo zmagal na Reki, kjer je njihov kandidat Marko Filipović dobil nekaj čez 30 odstotkov glasov, kar je skoraj še enkrat več kot neodvisni kandidat politične sredine Davor Štimac. Javnomnenjske raziskave sicer napovedujejo tesen boj v drugem krogu. SDP pa naj bi uspelo oblikovati koalicijo za večino v mestnem svetu.

V največjem dalmatinskem mestu Split je po prvem krogu največ glasov dobil kandidat stranke CentarIvica Puljak. Zaupalo mu je nekaj manj kot 27 odstotkov Splitčanov; prejel je skoraj štiri odstotne točke glasov več kot favorit javnomnenjskih raziskav Vice Mihanović (HDZ). Tudi v Splitu se obeta levosredinska vladajoča koalicija v mestnem svetu.

HDZ bo očitno prvič dobil svojega župana v Osijeku, ki bi lahko postal edini župan hrvaške vladajoče stranke v katerem od štirih največjih hrvaških mest. Ivan Radić je v nedeljo dobil nekaj manj kot 39 odstotkov glasov, dvakrat več kot Berislav Mlinarević, ki ga podpirata stranki Domovinsko gibanje in Most. HDZ naj ne bi imel težav niti pri oblikovanju večine v mestnem svetu.

Pozornost hrvaškejavnosti na nedeljskih volitvah je bila usmerjena na štiri največja mesta, a so bile volitve zanimive tudi v drugih enotah regionalne in lokalne samouprave. V šestih od 20 županij so že v prvem krogu dobili predsednike županij, med katerimi so štirje kandidati HDZ, en je kandidat SDP, en pa neodvisni kandidat.

HDZ ima največ svetnikov v 14 izmed 20 županijskih svetov, SDP pa v treh. V istrski županiji je največ glasov pripadlo IDS, neodvisne liste so dobile največ svetnikov v Medžimurski in Bjelovarsko-Bilogorski županiji. Tudi v večini od 555 hrvaških mest in občin bodo župane izvolili v drugem krogu, ki bo 30. maja, ko na Hrvaškem obeležujejo dan državnosti.

Državna volilna komisija bo volilne izide potrdila na današnji novinarski konferenci, potem ko je rezultate po volilnih enotah objavila na svoji spletni strani. Zadnje navedbe o udeležbi kažejo, da je v nedeljo do 16.30 glasovalo nekaj več kot 35,5 odstotka volilnih upravičencev, kar je bilo približno enako kot na prejšnjih lokalnih volitvah leta 2017.