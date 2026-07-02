V Zagrebu trčili vozili iz varovane kolone Plenkovića

Vozili sta trčili ob vračanju premierja s seje vlade, ki je potekala v Narodni in univerzitetni knjižnici (NSK).

"Po vrnitvi s seje vlade s Sveta za nacionalno varnost se je na Savski cesti zgodila manjša prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili iz varovane kolone. Nihče ni bil poškodovan. V prometni nesreči niso bila udeležena druga vozila, prav tako niso bili ogroženi pešci," je za net.hr povedal tiskovni predstavnik vlade Marko Milić.

Policija opravlja ogled kraja nesreče, s katerim bo ugotovila vse okoliščine dogodka.