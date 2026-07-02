V Zagrebu trčili vozili iz varovane kolone Plenkovića

Vozili sta trčili ob vračanju premierja s seje vlade, ki je potekala v Narodni in univerzitetni knjižnici (NSK).
"Po vrnitvi s seje vlade s Sveta za nacionalno varnost se je na Savski cesti zgodila manjša prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili iz varovane kolone. Nihče ni bil poškodovan. V prometni nesreči niso bila udeležena druga vozila, prav tako niso bili ogroženi pešci," je za net.hr povedal tiskovni predstavnik vlade Marko Milić.
Policija opravlja ogled kraja nesreče, s katerim bo ugotovila vse okoliščine dogodka.
Plenković se je po pisanju medijev vozil v oklepni limuzini audi A8 L security, ki jo hrvaško notranje ministrstvo uporablja za prevoz najvišjih državnih predstavnikov in drugih posebej varovanih oseb. Vozilo zaradi zaščitnih jeklenih plošč, večslojnih neprebojnih stekel ter sistemov za zaščito pred eksplozijami in kemičnimi napadi tehta skoraj štiri tone.
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