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V Zagrebu trčili vozili iz varovane kolone Plenkovića

Zagreb, 02. 07. 2026 13.45 pred 53 minutami 1 min branja 4

Avtor:
STA M.S.
Nesreča v Zagrebu

V središču Zagreba se je zgodila manjša prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi vozili iz varovane kolone hrvaškega premierja Andreja Plenkovića. Kot so pojasnili iz vlade, je vozilo, v katerem se je peljal Plenković, trčilo v drugo vozilo iz varovane kolone. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Vozili sta trčili ob vračanju premierja s seje vlade, ki je potekala v Narodni in univerzitetni knjižnici (NSK).

"Po vrnitvi s seje vlade s Sveta za nacionalno varnost se je na Savski cesti zgodila manjša prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili iz varovane kolone. Nihče ni bil poškodovan. V prometni nesreči niso bila udeležena druga vozila, prav tako niso bili ogroženi pešci," je za net.hr povedal tiskovni predstavnik vlade Marko Milić.

Policija opravlja ogled kraja nesreče, s katerim bo ugotovila vse okoliščine dogodka.

Plenković se je po pisanju medijev vozil v oklepni limuzini audi A8 L security, ki jo hrvaško notranje ministrstvo uporablja za prevoz najvišjih državnih predstavnikov in drugih posebej varovanih oseb. Vozilo zaradi zaščitnih jeklenih plošč, večslojnih neprebojnih stekel ter sistemov za zaščito pred eksplozijami in kemičnimi napadi tehta skoraj štiri tone.

zagreb andrej plenković

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KOMENTARJI4

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okioki
02. 07. 2026 14.39
Samo to novico sem še čakal,sedaj grem pa lahko pod tuš. Udarna novica...
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
02. 07. 2026 14.29
O spet cro vsiljevanje!
Odgovori
+2
2 0
damy1972
02. 07. 2026 14.02
In?
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
02. 07. 2026 13.53
Andrej ima žute minute!
Odgovori
+2
2 0
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