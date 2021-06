Po poročanju Indexa.hr so v bolnišnici v tem tednu obravnavali še štiri takšne primere. " Vse štiri osebe so ženskega spola, mlajše, ena je celo mladoletna. Zaradi napadov vran so utrpele poškodbe, kot so zlom kolena, poškodbe hrbtenice, poškodba zapestja, zvin gležnja ..." je naštel Stipe Ćorluka , specialist ortopedije in travmatologije.

Tudi snaho Damirja Dezana so te ptice kljuvale po glavi. " Tako jaz kot moja žena sva zdravnika. Oskrbela sva ji rane in jih razkužila, ker je krvavela iz lasišča ," je opisal.

"Kljuvala me je po glavi, ko sem stala na prehodu za pešce, in ni odnehala. Nato sem se usedla na kolo in se odpeljala, pri tem pa padla in si zlomila nogo," je za Dnevnik Nove TV opisala Mirna Grčević .

V zadnjih dneh so v Zagrebu zabeležili več napadov vran na ljudi, posledice pa so bile pri nekaterih kar hude.

Napadejo takrat, ko so ogroženi njihovi mladiči

Tudi na uradni spletni strani mesta Zagreb so objavili obvestilo, da v teh dneh beležijo povečano število napadov vran na ljudi. Mestni urad za kmetijstvo in gozdarstvo je pojasnil, da je razlog naselitve in gnezdenja vran v mestih zagotovljen in konstanten vir hrane, zato stanovalce na lokacijah, kjer se vrane pojavljajo, pozivajo, naj objekte redno čistijo in naj tam ne mečejo hrane, kuhinjske odpadke pa naj odvržejo v za to predvidene smetnjake.

Ob tem so prebivalce opomnili, da te ptice ljudi in živali napadejo le v izjemnih primerih, predvsem takrat, ko čutijo, da so ogroženi njihovi mladiči v gnezdih ali so ti padli iz gnezda in na tak način ščitijo. "To je povsem naravno vedenje živali, zato občanom svetujemo, naj se dan ali dva – dokler ptiček ne odleti – izogibajo lokaciji gnezda. Če opazite, da je mladič padel iz njega, se temu mestu ne približujte, pač pa obvestite pristojne," so še pozvali in pripisali kontakte lokalnega zavetišča za živali.

To pa ni prvič, da vrane povzročajo preglavice Zagrebčanom. Podobno se je dogajalo junija 2018, ko so prav tako zabeležili napad teh ptic na žensko, obstajal pa je celo posnetek dogodka, še poroča Index.hr.

Vrane so med najbolj inteligentnimi bitji na Zemlji

Vrane so sicer konstantne prebivalke urbanih območij z drevesi, na primer parkov. Običajno gnezdijo na višjih vejah, vse pogosteje pa tudi na električnih drogovih ali drugih visokih predmetih. Prav maj in junij sta meseca, ko so njihovi mladički dovolj veliki, da poskušajo vzleteti. Nekaterim to ne uspe in končajo na spodnjih vejah dreves, v grmovjih pod njimi, na travnikih ali celo na asfaltu. Zgodi se tudi, da takrat, ko njihovi bratci in sestrice vzletijo, nekateri padejo iz gnezda. Ker so tam ogroženi, jih starši, pa tudi druge odrasle vrane, poskušajo zaščititi pred morebitnimi sovražniki. V takih situacijah krožijo nad lokacijo, jo nadzirajo in napadejo vsakogar, ki se približa ogroženemu mladiču ali njegovemu gnezdu, saj ga dojemajo kot vsiljivca.

Ptice iz družine vran (Corvidae) so sicer med najbolj inteligentnimi bitji na Zemlji. Čeprav imajo precej manjše možgane kot opice in delfini, so raziskave pokazale, da imajo izjemno dobre kognitivne sposobnosti. Ena od raziskav, ki je bila leta 2016 objavljena v reviji Nature, je pokazala, da imajo vrane posebno sposobnost, imenovano teorija uma. Gre za sposobnost razumevanja, da imajo tudi druga bitja um, kar je bilo še do nedavnega razumljeno kot izključno človeška lastnost.

V skladu s tem se vrane vedejo izjemno inteligentno. Pogosto na primer trejo orehove lupine s pomočjo avtomobilov. Pri tem celo opazujejo prižiganje in ugašanje semaforjev in izkoristijo priložnost, ko gori rdeča luč, da zgrabijo zdrobljen oreh, ga odvržejo, čezenj pa potem zapelje avto in ga zdrobi. V mestih tudi izbirajo stavbe z ravnimi strehami, na katere potem z velike višine mečejo orehe, da pridejo do njihove sredice.