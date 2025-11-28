Svetli način
Tujina

V Zagrebu zabodli redovnico

Zagreb, 28. 11. 2025 18.23 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.S.
V Zagrebu se je popoldne pred samostanom zgodil napad na redovnico. Nekdo naj bi jo zabodel v predel trebuha.

Zagrebška policija je za net.hr potrdila, da so danes popoldne iz bolnišnice prejeli obvestilo o poškodovani ženski. Več podrobnosti za zdaj ne razkrivajo.

Kot so neuradno izvedeli naši hrvaški novinarski kolegi, naj bi nekdo redovnico napadel pred samostanom in jo zabodel v predel trebuha. Ranjena redovnica naj bi se nato vrnila v notranjost stavbe, od koder so poklicali reševalce.

Redovnica (slika je simbolična).
Redovnica (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Redovnica se trenutno nahaja v bolnišnici.

"Poškodovana redovnica je bila okoli 15. ure sprejeta na urgentni kirurški oddelek Kliničnega centra Sestre milosrdnice. Sprejeta je bila s poškodbo, ki jo je povzročil oster predmet v predelu trebušne stene. Pacientka ni v življenjsko nevarnem stanju in je deležna nadaljnjega zdravniškega zdravljenja in oskrbe," so pojasnili v bolnišnici. 

Okoliščine napada za zdaj še niso znane, v teku je preiskava.

proofreader
28. 11. 2025 19.22
+1
Svoboda ni sposobna obsoditi sovražnega govora svoje Lene Grgurevič.
ODGOVORI
1 0
brezveze13
28. 11. 2025 19.21
mogoče jo je imel rupel v obdelavi pa ni hotela splaviti
ODGOVORI
0 0
iziizi
28. 11. 2025 19.16
Samo strokovnjaki na delo
ODGOVORI
0 0
PoldeVeliki
28. 11. 2025 19.12
+6
Inžinerji in raketni znanstveniki ne marajo Evropejcev.
ODGOVORI
7 1
IKOSS
28. 11. 2025 19.04
+2
Tudi tokratni žrtvi država NI zagotovila osebne varnosti! S tem pa se znajdemo pred svojevrstnim paradoksom. Država namreč posamezniku sistemsko odreka pravico in možnost, da bi si poizkusil varnost učinkovito zagotoviti sam. Kaj mu torej preostane, da se sprijazni z vlogo žrtve in prepusti svojo usodo svojemu napadalcu? Ob tem je izjemno zanimivo, da se odločevalci teh istih meril ne držijo, saj se varovanju, zunanjemu, ali v lastni režiji, pač niso pripravljeni odpovedati. Je mar njihovo življenje vredno več, oziroma so običajni prebivalci pogrešljivi? Morda za odločevlace, prav vsakemu, ki se znajde v vlogi žrtve pa je njegovo življenje, ne nazadnje zdravje, najbolj pomembno!
ODGOVORI
3 1
Podlesničar
28. 11. 2025 19.20
Kako varnega bi se počutil, ko bi bili lahko vsi oboroženi? Poglej malo statistiko v Ameriki, pa boš videl kaj to prinaša.
ODGOVORI
0 0
Con-vid 1984
28. 11. 2025 19.03
-4
Zagreb je še bolj preplavljen kot LJ, pa imajo hrvati "desno" hdz vlado v nazivu. Tko da, ne se preveč veselit naslednjih volitev, dobr pazte kaj obkrožate.
ODGOVORI
3 7
Bolfenk2
28. 11. 2025 19.23
HDZ in SDS ni desnica ampak sta to krščansko liberalni stranki. Prava skrajna desnica ne ščiti migrantov in ne podpira nacistov v Ukraini.
ODGOVORI
0 0
Nigrcek
28. 11. 2025 19.00
+7
Guess the religion🤔
ODGOVORI
10 3
mmickica
28. 11. 2025 18.56
+9
Kristjan ni bil🤔
ODGOVORI
12 3
METKA102
28. 11. 2025 18.49
+13
Zivljenje posvetijo dobrodelnosti in se te niso varne.
ODGOVORI
13 0
Veščec
28. 11. 2025 18.49
+6
a zdej že redovnice napadajo,al kaj.ziher se mu je kakšna kdej zamerla
ODGOVORI
6 0
PetindvajsetUR
28. 11. 2025 18.47
+12
Tud pri nas se bo pocas zacelo......saj jih mrgoli povsod.
ODGOVORI
17 5
MrKrmar
28. 11. 2025 18.46
+14
Ne nekdo, ampak vsi vemo kdo.
ODGOVORI
19 5
XYZ22
28. 11. 2025 18.51
+0
No, to.
ODGOVORI
3 3
Podlesničar
28. 11. 2025 18.58
-1
Isto ste vedli za napadalca na vznika trole... a ne?
ODGOVORI
4 5
Rožle Patriot
28. 11. 2025 18.41
+10
Uvozili so si žal mesarje in ne kirurge ... !!!
ODGOVORI
15 5
Rožle Patriot
28. 11. 2025 18.38
+7
Je, komentiranje ponesreči odprto .. ??! .. Ali pa gre zopet za dvojna merila .. !? .. kar bo bolj verjetno
ODGOVORI
12 5
Podlesničar
28. 11. 2025 18.43
+11
Počakaj 15 min... še malo greznice zlite, pa bo zaklenjeno.
ODGOVORI
14 3
Veščec
28. 11. 2025 18.51
+3
če bi se pr nas zgodilo,bi blo zaprto,tok se zgodil pa pr tuđotu,je pa odprto
ODGOVORI
5 2
Panter 63
28. 11. 2025 18.53
+3
Članki z Hrvaške se ne zapirajo za komentiranje. Ne glede kakšni je članek. Pričakujejo sovražne komentarje , in če bodo šli v nasprotno smer bo članek hitro izginil z naslovnice. Ampak bo odprto za komentiranje do konca.
ODGOVORI
5 2
Podlesničar
28. 11. 2025 18.35
+6
Lepo vabilo na lučke v Zg.
ODGOVORI
8 2
