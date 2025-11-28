V Zagrebu zabodli redovnico

Zagrebška policija je za net.hr potrdila, da so danes popoldne iz bolnišnice prejeli obvestilo o poškodovani ženski. Več podrobnosti za zdaj ne razkrivajo.
Kot so neuradno izvedeli naši hrvaški novinarski kolegi, naj bi nekdo redovnico napadel pred samostanom in jo zabodel v predel trebuha. Ranjena redovnica naj bi se nato vrnila v notranjost stavbe, od koder so poklicali reševalce.
Redovnica se trenutno nahaja v bolnišnici.
"Poškodovana redovnica je bila okoli 15. ure sprejeta na urgentni kirurški oddelek Kliničnega centra Sestre milosrdnice. Sprejeta je bila s poškodbo, ki jo je povzročil oster predmet v predelu trebušne stene. Pacientka ni v življenjsko nevarnem stanju in je deležna nadaljnjega zdravniškega zdravljenja in oskrbe," so pojasnili v bolnišnici.
Okoliščine napada za zdaj še niso znane, v teku je preiskava.
