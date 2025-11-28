V Zagrebu zabodli redovnico

Zagrebška policija je za net.hr potrdila, da so danes popoldne iz bolnišnice prejeli obvestilo o poškodovani ženski. Več podrobnosti za zdaj ne razkrivajo.

Kot so neuradno izvedeli naši hrvaški novinarski kolegi, naj bi nekdo redovnico napadel pred samostanom in jo zabodel v predel trebuha. Ranjena redovnica naj bi se nato vrnila v notranjost stavbe, od koder so poklicali reševalce.