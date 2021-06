Porušili prvo hišo po uničevalnem potresu: 'Tukaj sva se rodila jaz in moj oče'

Leto in tri mesece po velikem potresu v Zagrebu so danes začeli z rušenjem hiš, ki so bile po pregledu strokovnih služb označene z rdečo nalepko. Ta pomeni, da je bil objekt v naravni katastrofi tako hudo poškodovan, da ga morajo podreti. Kot smo že poročali, je bilo v marčevskem potresu poškodovanih skupno 38.600 stavb. Od tega jih je 4436 prejelo rdečo nalepko in jih bodo torej porušili, 8318 pa rumeno, kar pomeni, da je potrebna temeljita obnova.