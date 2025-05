V Zagrebu zagorela nikoli dokončana 'bolnišnica prihodnosti'

"Klicali so me sosedi v paniki in spraševali, če kaj vidim z balkona, ali gori naš blok ali kaj drugega. Pomirila sem jih in rekla, da gori v smeri Jaruna," je za Net.hr povedala bralka, ki živi v bližini.

Pri gašenju sodeluje več gasilskih enot, na terenu so tudi delavci elektro podjetja ter policija, ki je zaprla dostop do prizorišča.

Nikoli dokončana 'bolnišnica prihodnosti'

Dotrajana univerzitetna bolnišnica na vhodu v Zagreb je bil eden največjih projektov, ki so jih kdajkoli zasnovali v hrvaški prestolnici. Vendar t. i. "bolnišnica prihodnosti" ni nikoli ugledala luči sveta. Danes je to zapuščen objekt, ki se razprostira na skoraj 250.000 kvadratnih metrih in je ena največjih javnih stavb, kar jih je bilo kdajkoli zgrajenih na Hrvaškem.

Gradnjo bolnišnice so financirali prebivalci Zagreba, ki so se na dveh referendumih dogovorili, da bodo dokončanju Univerzitetne bolnišnice namenili 1,5 odstotka svojih plač. Zgrajenih je bilo približno 45 odstotkov bolnišnice, toda po krizi in hiperinflaciji v 80. letih ter nato vojni v 90. letih prejšnjega stoletja je nedokončana bolnišnica bankrotirala in začela propadati.