V Zagrebu zaradi suma zastrupitve v študentski menzi na zdravljenju več oseb

Domnevna zastrupitev v eni od zagrebških menz se je po navedbah policije zgodila v ponedeljek popoldne. Od šestih oseb, ki so jih sprejeli na kliniki za nalezljive bolezni, so dve zadržali.

Pozneje je zdravniško pomoč poiskala še ena oseba, ena pa je kljub simptomom zavrnila zdravniško pomoč, so še sporočili s policije.

Zdravniško pomoč so po pisanju hrvaških medijev potrebovali študenti zagrebške geodetske fakultete, ki so takoj po kosilu v menzi začutili slabost, pojavila pa sta se tudi bruhanje in driska.