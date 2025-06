V Zagrebu zmaga Tomaševiću, Reka z novo županjo

V Splitu bo tekma med aktualnim županom Ivico Puljkom iz stranke Center in kandidatom HDZ Tomislavom Šuto negotova do konca, saj je razlika med njima po slabih 40 odstotkih preštetih glasovnic le nekaj sto glasov.

V ospredju so bile tekme za županske stolčke v Zagrebu, Splitu in na Reki. V četrtem največjem mestu Osijeku je županski mandat že v prvem krogu osvojil kandidat vladajoče HDZ Ivan Radić.

Drugi krog lokalnih volitev je potekal v 13 županijah, 46 mestih in 61 občinah ter v Zagrebu, ki ima status mesta in županije.

Med strankami je zmago na volitvah že po prvem krogu razglasila HDZ, potem ko je dobila župane v 43 mestih in 183 občinah ter predsednike županij v šestih županijah. S tem je utrdila svojo oblast na lokalni ravni, medtem ko je največja opozicijska stranka SDP v prvem krogu po drugi strani doživela velik poraz, ko je izgubila Reko in Sisak.

Današnjega drugega kroga lokalnih volitev se je po podatkih državne volilne komisije do 16.30 udeležilo 23,45 odstotka volivcev. To je za približno šest odstotkov manj kot v prvem krogu leta 2021, ko je do iste ure glasovalo 29,18 odstotka volivcev in za skoraj deset odstotkov manj kot v prvem krogu 18. maja.

Hrvaški politični analitiki so izjemno nizko volilno udeležbo danes pripisali predvsem lepemu vremenu in zaradi petkovega državnega praznika podaljšanemu koncu tedna, kar je številne Hrvate zvabilo na obalo. K slabemu odzivu je po njihovih ocenah prispevala tudi zasičenost z volitvami, saj so to po parlamentarnih, evropskih in predsedniških volitvah že četrte volitve na Hrvaškem v dobrem letu.