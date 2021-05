V Zagrebu županska zmaga Tomaševiću, HDZ izgubila Split

Na današnjih lokalnih volitvah so hrvaški volivci izbirali predsednike 14 županij ter 144 županov občin.

Če je HDZ izgubila županski stolček v Splitu, pa je njen kandidat Ivan Radić zanesljivo zmagal v Osijeku, kjer bo največja hrvaška stranka prvič imela župana. Radića je podprlo skoraj 63 odstotkov volivcev, njegov protikandidat Berislav Mlinarević, ki sta ga podpirali stranki Domovinsko gibanje in Most, je zbral nekaj več kot 37 odstotkov glasov. V Osijeku je HDZ tudi že oblikovala večino v mestnem svetu.

Zmaga na Reki pa je bila ena ključnih za največjo opozicijsko stranko SDP, s katero so se izognili polomiji, kot so jo doživeli na lanskih parlamentarnih volitvah. Tedaj je SDP dosegla enega najslabših volilnih izidov na volitvah za sabor. Kandidat socialdemokratovMarko Filipovićje danes zbral nekaj manj kot 58 odstotkov glasov Rečanov, kar je zadostovalo za prepričljivo zmago nad neodvisnim sredinskim kandidatom Davorjem Štimcem. SDP je na Reki na oblasti vse od osamosvojitve države, prejšnji socialdemokratski župan Vojko Obersnel je vodil mesto 21 let, Filipović je bil njegov podžupan.

Na današnjih lokalnih volitvah so hrvaški volivci izbirali predsednike 14 županij ter 144 županov občin. Med drugim HDZ ni uspela znova prevzeti županskega stolčka v Vukovarju. V mestu, ki ima na Hrvaškem veliki simbolni pomen, je kot kot neodvisni kandidat ob podpori Domovinskega gibanja zmagal bivši član HDZ Ivan Penava. SDP je med drugim dobila župana v Varaždinu in Makarski. Nekoč nepremagljiva regionalna stranka v hrvaški Istri, Istrska demokratska skupščina, pa po dolgih letih ne bo več imela župana v Pulju, Pazinu in Buzetu.