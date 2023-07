V Zahodni Avstraliji poginilo več kot 50 nasedlih kitov

Že od ponedeljka so kakih sto metrov od obale opazili okoli sto mrkih pliskavk, ki so se množično zbirale in izjemno nenavadno vedle. Nato je večina sesalcev iz jate začela nasedati na plaži Cheynes vzhodno od mesta Albany.

Tiskovni predstavnik službe za parke in divje živali je javnost pozval, naj se v času reševanja kitov izogibajo plaži, in pojasnil, da nevarnost v okolici plaže vključuje velike in potencialno bolne kite, ki so v stiski, morske pse, valove in plovila. "Prednostni cilj skupine za obvladovanje incidentov je tako zagotoviti varnost osebja in prostovoljcev ter dobrobit kitov," je dodal.