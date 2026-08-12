V razgretem avtomobilu v Poreču pustila otroka, opazili so ga mimoidoči

Poreška policija je zaključila kriminalistično preiskavo 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine ter 31-letne državljanke Bosne in Hercegovine. Moškega in žensko sumijo, da sta 10. avgusta okoli 18.15 na parkirišču trgovskega centra v Poreču v zaklenjenem avtomobilu z registrskimi oznakami Bosne in Hercegovine, pri zaprtih oknih, skoraj eno uro pustila mladoletnega otroka in odšla v trgovino. Ko so občani opazili otroka brez oblačil v avtomobilu, prepotenega, so poklicali reševalce in gasilce, vendar sta se takrat pojavila starša in odklenila avtomobil. Otroka so pregledali in na srečo ni bil poškodovan.

Policija opozarja občane, naj otrok ne puščajo samih v vozilih, saj so posledice lahko smrt otroka ali huda zdravstvena škoda. Policija opozarja starše in vse, ki skrbijo za otroke, na tveganja in nevarnosti izpostavljanja otrok soncu in visokim temperaturam. Tudi kratek čas v ogretem avtomobilu lahko povzroči tragične posledice.

V poletnih mesecih je zelo pomembno, da so starši, skrbniki oziroma osebe, ki skrbijo za otroke, previdni in otrok ne puščajo brez nadzora polnoletne osebe. Puščanje otroka brez nadzora v zaprtem vozilu pomeni hudo zanemarjanje in zlorabo otroka ter ima lahko znake kaznivega dejanja kršitve otrokovih pravic. Posledice so lahko smrt otroka ali huda zdravstvena škoda, svarijo.

Otrok, ki je sam v vozilu, je tudi za kratek čas izpostavljen nevarnosti toplotnega udara, dehidracije, pregrevanja in poškodb. Do toplotnega udara pride, ko telesna temperatura otroka naraste nad 40 C. Višja kot je vlažnost zraka, težje se človek ohlaja s potenjem.

Ker so bila v preteklih letih zabeležena tudi nenamerna puščanja otrok v vozilih, policija priporoča, da se izogibamo avtomatizmu in spreminjamo ustaljene rutine (na primer pot v službo, vrstni red opravil, ne opravljamo več opravil hkrati in podobno). Priporočljivo je tudi, da predmete, ki jih moramo vzeti iz avtomobila, položimo na zadnji sedež, da ob izstopu ne bi zapustili avtomobila, ne da bi pogledali na zadnji sedež.

Poleg tega je zelo pomembno, da otroke tudi čez dan zaščitimo pred vročino. Med 10. in 17. uro jih ne izpostavljajmo neposrednemu soncu, uporabljajmo zaščitno kremo za sončenje, poskrbimo za zadosten vnos tekočine ter jim zagotovimo primerna oblačila iz naravnih materialov. Otroke je priporočljivo navaditi tudi na nošenje sončnih očal in pokrival oziroma klobukov, še opozarjajo policisti.