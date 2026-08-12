Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V razgretem avtomobilu v Poreču pustila otroka, opazili so ga mimoidoči

Poreč , 12. 08. 2026 15.53 pred 11 urami 2 min branja 38

Avtor:
A.K.
Otrok v avtomobilu

Hrvaška policija je ovadila starša, ki sta v Poreču svojega mladoletnega otroka za skoraj eno uro pustila v zaprtem in zaklenjenem vozilu. Otrok je na srečo ostal nepoškodovan, starša pa čaka kazenski postopek.

Poreška policija je zaključila kriminalistično preiskavo 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine ter 31-letne državljanke Bosne in Hercegovine. Moškega in žensko sumijo, da sta 10. avgusta okoli 18.15 na parkirišču trgovskega centra v Poreču v zaklenjenem avtomobilu z registrskimi oznakami Bosne in Hercegovine, pri zaprtih oknih, skoraj eno uro pustila mladoletnega otroka in odšla v trgovino. Ko so občani opazili otroka brez oblačil v avtomobilu, prepotenega, so poklicali reševalce in gasilce, vendar sta se takrat pojavila starša in odklenila avtomobil. Otroka so pregledali in na srečo ni bil poškodovan.

Otrok v avtomobilu
Otrok v avtomobilu
FOTO: Shutterstock

Posledica je lahko smrt otroka

Policija opozarja občane, naj otrok ne puščajo samih v vozilih, saj so posledice lahko smrt otroka ali huda zdravstvena škoda. Policija opozarja starše in vse, ki skrbijo za otroke, na tveganja in nevarnosti izpostavljanja otrok soncu in visokim temperaturam. Tudi kratek čas v ogretem avtomobilu lahko povzroči tragične posledice.

V poletnih mesecih je zelo pomembno, da so starši, skrbniki oziroma osebe, ki skrbijo za otroke, previdni in otrok ne puščajo brez nadzora polnoletne osebe. Puščanje otroka brez nadzora v zaprtem vozilu pomeni hudo zanemarjanje in zlorabo otroka ter ima lahko znake kaznivega dejanja kršitve otrokovih pravic. Posledice so lahko smrt otroka ali huda zdravstvena škoda, svarijo.

Otrok, ki je sam v vozilu, je tudi za kratek čas izpostavljen nevarnosti toplotnega udara, dehidracije, pregrevanja in poškodb. Do toplotnega udara pride, ko telesna temperatura otroka naraste nad 40 C. Višja kot je vlažnost zraka, težje se človek ohlaja s potenjem.

Ker so bila v preteklih letih zabeležena tudi nenamerna puščanja otrok v vozilih, policija priporoča, da se izogibamo avtomatizmu in spreminjamo ustaljene rutine (na primer pot v službo, vrstni red opravil, ne opravljamo več opravil hkrati in podobno). Priporočljivo je tudi, da predmete, ki jih moramo vzeti iz avtomobila, položimo na zadnji sedež, da ob izstopu ne bi zapustili avtomobila, ne da bi pogledali na zadnji sedež.

Poleg tega je zelo pomembno, da otroke tudi čez dan zaščitimo pred vročino. Med 10. in 17. uro jih ne izpostavljajmo neposrednemu soncu, uporabljajmo zaščitno kremo za sončenje, poskrbimo za zadosten vnos tekočine ter jim zagotovimo primerna oblačila iz naravnih materialov. Otroke je priporočljivo navaditi tudi na nošenje sončnih očal in pokrival oziroma klobukov, še opozarjajo policisti.

poreč avtomobil Poreč policija otrok v avtu vročinski udar zanemarjanje otrok

Lorbek po nesreči predsednice odredil strokovni nadzor nad delom PU Koper

Zaostrovanje pravil za priseljence

24ur.com 31-letnica otroka pustila v avtomobilu, posredovali občani
24ur.com Oče pustil triletnika v avtomobilu in odšel k prostitutki
24ur.com Policistka iz pregretega BMW-ja rešila objokanega in prepotenega dojenčka
24ur.com Policija bo ovadila mamo šolarke, ki je z mercedesom divjala po Zagrebu
24ur.com Mami triletnice, ki je izginila v Savi, odredili pripor
24ur.com V avtomobilu so bili ujeti dva dni: 5-letnica je rešila svojega mlajšega brata
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
25.maj
12. 08. 2026 20.53
kaj pa če sta se hotela otroka znebiti
Odgovori
+1
1 0
BMReloaded
12. 08. 2026 19.07
Kako cloveku to sploh na pamet pride mi nikoli ne bo jasno. Imam kr nekaj otrok in tri se vedno s sabo v trgovino peljem. Da bi otroka samega pustil v avtu mi niti na kraj pameti ne pade. Starsem dat tako financno kazen glede na visino dohodka, da jo do otrokove polnoletnosti odplacujejo..pa to
Odgovori
+11
11 0
HardKore
12. 08. 2026 18.53
Nerazumljivo... da pustiš otroka v avtu, to je za v zapor
Odgovori
+9
9 0
Volja
12. 08. 2026 18.19
Definitivno ni bilo 1h, ampak manj!
Odgovori
+6
6 0
BMReloaded
12. 08. 2026 19.08
Karkoli je blo je prevec..pa to
Odgovori
+9
9 0
Volja
12. 08. 2026 19.50
Moja izjava se nanaša na izziv, da se naj vsak san proba zakleniti v avto na soncu, vsaj 20 minut in te izkušnje NIKOLI, ampaj res NIKOLI, ne bodo pozabili, kaj šele, da bi nato kdajkoli otroka pozabili v avtu. Oglasil se je nekdo, ki mi je rekel, da pretiravam in mi dal primer savne. Žal, je pozabil, da v avtu ni dotoka svežega zraka kot je pri savni. Toliko o tem. Tudi posledice sem navedla in verjemi, ce je otrok bil preznojen in slečen...je imel zelo veliko srečo, da so ga tako hitro opazili. Po moji oceni je že v dobri tretjini ure bil opažen..
Odgovori
+4
4 0
flojdi
12. 08. 2026 18.00
..eni ne bi smeli imeti niti plišaste igračke v varstvu
Odgovori
+7
7 0
Watcherman
12. 08. 2026 17.49
Kako neumen in neodgovoren folk.
Odgovori
+9
9 0
Mlecna cesta
12. 08. 2026 17.46
Odvzem otroka, bi jima streznil možgane...
Odgovori
+1
3 2
flojdi
12. 08. 2026 18.00
Dvomim
Odgovori
+3
3 0
Mclaren
12. 08. 2026 17.36
Eni res niso prav pečeni...
Odgovori
+6
6 0
jafalical
12. 08. 2026 17.11
Ne odgovorni starsi,razvajeni ali pa popolnoma ne zreli,malomarni...Ni izgovora," sem mislil-a,sem samo na hitrco..."To za kaznovati oz.za globo.
Odgovori
+13
13 0
Cogo
12. 08. 2026 16.58
takim staršem NEMUDOMA odvzeti otroka
Odgovori
+9
11 2
graf
12. 08. 2026 16.56
kakšnih 14 dni nazaj sem na parkirišču trgovskega centra potem ko sem parkiral že od daleč slišal glasno prerekanje , potem sem izvedel da so imeli otroka zaprtega v avtu in so mimoidoči že mislili razbiti zadnjo šipo .. ko se je vrnila mama otroka in je potem vpila na ljudi ki so želeli otroku pomagat iz razbeljenega avta ! Mislim ej , kdo je tukaj nor : ljudje ki so želeli rešit otroka ali njegova zmešana mama ki ni dojela resnosti situacije ... narobe svet
Odgovori
+26
26 0
Tinko22
12. 08. 2026 16.44
otročji ste, da sploh pisarite bul šit...koga boli k za to, da se ena malenkost zgodi v tretji državi, dejte še objavit koga so v Mehiki pozabili v avtu v enem mestu
Odgovori
-14
4 18
Misika1967
12. 08. 2026 16.48
Pa kaj beres ce te ne zanima????
Odgovori
+14
18 4
JApajaDAja
12. 08. 2026 16.43
reševanje otrok v poreču komentiramo.....reševanje otroka iz reke drave v mb pa ne?Furgula je ponos generacije mb,ki počasi izumira!
Odgovori
+25
25 0
Misika1967
12. 08. 2026 16.50
Furgula stajerska legenda. Je tudi zelo dobrodelen clovek,veliki poznavalec in restavrator starin. Dobricina.
Odgovori
+12
15 3
MESE?AR
12. 08. 2026 16.53
Ja, takih več ne delajo....
Odgovori
+12
12 0
JApajaDAja
12. 08. 2026 17.08
to je ta generacija, ki počasi izumira...žal.....sedaj iz človeka izginja človečnost....
Odgovori
+10
10 0
Mlecna cesta
12. 08. 2026 17.44
Tako je...Človek človeku volk...
Odgovori
+4
4 0
BlameThaGame
12. 08. 2026 17.56
dej ljudje so govna od nekdaj. kako so se veseili nacionalizacije in odvzema premoženja davnega 1947 ....
Odgovori
-5
1 6
lakala28
12. 08. 2026 16.34
Meni se zdi, da je to vse napihnjeno, ker sta starša iz BiH. Otroček je najbrž spal, pa ga nista hotela zbuditi, prepih je nezdrav, večerno sonce pa ni več tako močno. Nikjer niti ne piše, ali avto sploh bil na soncu.
Odgovori
-17
4 21
JApajaDAja
12. 08. 2026 16.45
otrok NI natikač za na plažo,ki ga kr odložiš na zadnje sedeže.....
Odgovori
+18
19 1
MESE?AR
12. 08. 2026 16.55
Piše da je bil brez oblačil in prepoten ! Misliš, da ga je po tvoje zeblo ?
Odgovori
+6
8 2
lakala28
12. 08. 2026 18.17
Neverjetno, prepoten je bil. Upam, da ne vozite otrok na urgenco, ko se prepotijo. Ja kdaj se bodo pa prepotili, če ne poleti?
Odgovori
-1
2 3
marakeech
12. 08. 2026 19.56
Upam, da nimas otrok.
Odgovori
+2
2 0
Sixten Malmerfelt
12. 08. 2026 16.27
Ob 6 uri zvečer (18.15) ni več takšnega sonca kot ob 12.00 ali 14.00 uri!
Odgovori
-19
5 24
Chrome
12. 08. 2026 16.35
Ob 18:00 je bilo v poreču 33 stopinj celzija. Izvoli v avtomobil za 1 uro pa se bomo pogovorili potem 🙂.
Odgovori
+23
25 2
MESE?AR
12. 08. 2026 16.56
Seveda ni več tako žgočega. Je pa še vedno ubijalsko. Opoldan in popoldan je v avtu 60 stopinj. Greva stavit, da ne preživiš ?
Odgovori
+9
12 3
proofreader
12. 08. 2026 16.12
Navodila NIJZ so jasna, denarnico in telefon pustite na zadnjem sedežu, da ne pozabite na otroka.
Odgovori
+20
22 2
Rainbow warrior
12. 08. 2026 16.24
Pa še takrat bi kakšen idi.ot pozabil nanj.
Odgovori
+13
15 2
bibaleze
Portal
Čeprav je ni omenil v oporoki, je po njegovi smrti podedovala vse
Kako vzgojiti otroka, ki zna reči ne
Kako vzgojiti otroka, ki zna reči ne
Družina Schumacher delila veselo novico: Ralf Schumacher bo prvič dedek
Družina Schumacher delila veselo novico: Ralf Schumacher bo prvič dedek
Manj kot 10 minut in samo 3 sestavine: mini bananine palačinke
Manj kot 10 minut in samo 3 sestavine: mini bananine palačinke
zadovoljna
Portal
Nov moški v življenju hrvaške pevke? Fotografije sprožile val ugibanj
Sončev mrk prinaša usodne preobrate za dve astrološki znamenji
Sončev mrk prinaša usodne preobrate za dve astrološki znamenji
Tako lepa je znana Slovenka, ko zjutraj pije kavo
Tako lepa je znana Slovenka, ko zjutraj pije kavo
Kopalke, ki oblikujejo pas in skrijejo trebušček – najboljši kroji za močnejše
Kopalke, ki oblikujejo pas in skrijejo trebušček – najboljši kroji za močnejše
vizita
Portal
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
Starejši od 50 let bi morali uživati ta vitamin: ščiti pred osteoporozo, izboljšuje spomin in podaljšuje življenje
Starejši od 50 let bi morali uživati ta vitamin: ščiti pred osteoporozo, izboljšuje spomin in podaljšuje življenje
Slovenski oftalmologi svarijo pred poškodbami vida med Sončevim mrkom
Slovenski oftalmologi svarijo pred poškodbami vida med Sončevim mrkom
Samopoškodovalne misli: zakaj se pojavijo in kaj pomenijo
Samopoškodovalne misli: zakaj se pojavijo in kaj pomenijo
cekin
Portal
Najdražje napake generacije 40+: ena vas lahko stane mirne starosti
Sanjate o prvem razredu? Takole v resnici izbirajo potnike za nadgradnjo
Sanjate o prvem razredu? Takole v resnici izbirajo potnike za nadgradnjo
Ostajate samo zaradi plače? Morda je čas za veliko karierno odločitev
Ostajate samo zaradi plače? Morda je čas za veliko karierno odločitev
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
moskisvet
Portal
Zaroka v raju: Kdo je moški, ki je osvojil eno najlepših žensk na svetu?
Legenda Manchester Uniteda ima rešitev za Šeška: predlaga zvezdnika Chelseaja za 65 milijonov
Legenda Manchester Uniteda ima rešitev za Šeška: predlaga zvezdnika Chelseaja za 65 milijonov
Želite električno kolo s subvencijo? Denarja skoraj ni več
Želite električno kolo s subvencijo? Denarja skoraj ni več
Policisti mislili, da so našli truplo: v kovčku jih je čakala erotična lutka
Policisti mislili, da so našli truplo: v kovčku jih je čakala erotična lutka
dominvrt
Portal
Kompostni čaj za rastline: kako ga pripraviti in ali res pomaga vrtu
Vaš pes nenehno prosi za hrano? Štirje možni razlogi
Vaš pes nenehno prosi za hrano? Štirje možni razlogi
Namesto peska milijoni steklenih kamenčkov: neverjetna zgodba plaže, ki jo je ustvarilo smetišče
Namesto peska milijoni steklenih kamenčkov: neverjetna zgodba plaže, ki jo je ustvarilo smetišče
Zakaj je madež pudra tako težko odstraniti?
Zakaj je madež pudra tako težko odstraniti?
okusno
Portal
Ko vam je zaradi vročine slabo in nimate apetita: to jejte, da ne obremenite želodca
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Biskvitno pecivo s sadjem, ki vedno uspe - tudi največjim začetnikom
Biskvitno pecivo s sadjem, ki vedno uspe - tudi največjim začetnikom
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
voyo
Portal
Srečen dan mrtvih
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Za Eliso: Primer Claps
Za Eliso: Primer Claps
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897