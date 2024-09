V zalivu našli truplo beluge Hvaldimirja, ki bi lahko bil 'ruski vohun'

Poginulo belugo so v soboto z žerjavom dvignili iz vode ter nato odpeljali v bližnje pristanišče, kjer jo bodo pregledali strokovnjaki, poroča The Guardian . Morski biolog Sebastian Strand je za NRK dejal, da še ni znano, zakaj je beluga poginila. Dodal je, da na živali sicer niso odkrili vidnih večjih zunanjih poškodb.

Norveška javna radiotelevizija NRK je poročala, da sta oče in sin v soboto med lovljenjem rib v zalivu Risavika na jugu Norveške našla lebdeče truplo kita. Gre za belugo, ki so ji pred časom nadeli vzdevek Hvaldimir; kombinacija norveške besede za kita (hval) in imena ruskega predsednika Vladimirja Putina .

Strand, ki je zadnja tri leta v imenu norveške neprofitne organizacije Marine Mind spremljal Hvaldimirjeve dogodivščine, je še povedal, da ga je nenaden pogin kita močno prizadel. "To je popolnoma grozljivo. Vse do petka je bil v dobrem stanju. Zdaj moramo le ugotoviti, kaj se bi se lahko zgodilo kasneje," je dejal Strand.

4,2-metrskega in 1225 kilogramov težkega kita so ribiči prvič opazili aprila 2019 blizu severnega otoka Ingøya, nedaleč od arktičnega mesta Hammerfest. Nosil je pas in nekaj, kar je bilo videti kot nosilec za majhno kamero in zaponko z napisom "Oprema St Petersburg". Prav slednje pa je sprožilo govorice, da bi lahko šlo za izurjenega ruskega vohunskega kita ter botrovalo tudi pri nastanku beluginega imena.

Strokovnjaki pravijo, da je znano, da je ruska mornarica kite urila za vojaške namene.

V preteklih letih so belugo videli v vodah več norveških obalnih mest in hitro je postalo jasno, da je zelo krotek ter da uživa v igri z ljudmi, poroča NRK. Iz Marine Mind pa so na spletu sporočili, da se je Hvaldimir zelo zanimal za ljudi ter da se je odzival na ročne signale. "Na podlagi tega se domneva, da je Hvaldimir prečkal ruske vode ter tako priplaval do Norveške. Domneva se, da je bil kit v Rusiji v ujetništvu," so zapisali.

Tudi zaradi slednjega norveški mediji ugibajo, da bi bil lahko Hvaldimir morda tudi nekakšen "terapevtski kit" v Rusiji.