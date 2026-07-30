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V zalivu pri Visu zgorela jahta, posadka se je pravi čas rešila

Komiža, 30. 07. 2026 13.38 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
U.Z.
Požar jahte na Visu

Prostovoljni gasilci iz Komiže na Visu so ponoči posredovali pri požaru na jahti v zalivu Slatine v bližini otoka Sveti Andrija. Srečno naključje je bilo, da se je nekdo na krovu zbudil in opazil požar. Posadka se je pravočasno umaknila na varno, plovilo pa je v celoti pogorelo in potonilo.

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Komiža (DVD Komiža) so bili o požaru obveščeni okoli 2. ure zjutraj.

"Ob prihodu na kraj smo ugotovili, da so plameni že v celoti zajeli približno 11 metrov dolgo jahto. Jasno je bilo, da plovila ne bo mogoče rešiti, na srečo pa ni bilo večje nevarnosti, da bi se ogenj razširil na otok, saj je območje obdano s skalnato obalo," so opisali na Facebooku.

V intervenciji je sodelovalo pet gasilcev z enim čolnom in enim gasilskim vozilom. Požar so pogasili s črpalko in morsko vodo, vendar je bila jahta popolnoma uničena.

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"Sreča je bila, da se je ena oseba na krovu ponoči zbudila, da bi šla na stranišče, in opazila požar. Ker je bila njihova jahta privezana ob bok drugega plovila, so se vsi člani posadke pravočasno uspeli premakniti na varno. Drugo plovilo je v požaru utrpelo manjšo škodo," so še dodali.

jahta vis požar

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KOMENTARJI6

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Bolfenk2
30. 07. 2026 15.02
Žalostno.
Odgovori
0 0
kryptix
30. 07. 2026 15.01
Toliko vode okoli a vse kar je nad njo zgori. Kot iti žejen čez reko
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
30. 07. 2026 14.58
IN KAKE VEZE IMA TO S SLOVENIJO, ZANIMIVO, DA JE NA SVETU SAMO HRVATIJA!
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+1
1 0
25.maj
30. 07. 2026 14.43
ni bila moja
Odgovori
0 0
Sir Oliver
30. 07. 2026 14.19
Škoda za morje.
Odgovori
0 0
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