V zalivu pri Visu zgorela jahta, posadka se je pravi čas rešila

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Komiža (DVD Komiža) so bili o požaru obveščeni okoli 2. ure zjutraj.
"Ob prihodu na kraj smo ugotovili, da so plameni že v celoti zajeli približno 11 metrov dolgo jahto. Jasno je bilo, da plovila ne bo mogoče rešiti, na srečo pa ni bilo večje nevarnosti, da bi se ogenj razširil na otok, saj je območje obdano s skalnato obalo," so opisali na Facebooku.
V intervenciji je sodelovalo pet gasilcev z enim čolnom in enim gasilskim vozilom. Požar so pogasili s črpalko in morsko vodo, vendar je bila jahta popolnoma uničena.
"Sreča je bila, da se je ena oseba na krovu ponoči zbudila, da bi šla na stranišče, in opazila požar. Ker je bila njihova jahta privezana ob bok drugega plovila, so se vsi člani posadke pravočasno uspeli premakniti na varno. Drugo plovilo je v požaru utrpelo manjšo škodo," so še dodali.
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