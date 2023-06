V Zambiji izpustili osmerico Hrvatov, posvojeni otroci odhajajo z njimi

Štiri hrvaške pare so v Zambiji zaradi suma trgovine z otroki aretirali že decembra lani. Pari so nameravali posvojiti štiri otroke, vse iz Demokratične republike Kongo.

Sodišče v mestu Ndola, ki leži v bližini meje z Demokratično republiko Kongo, je v začetku februarja zavrglo obtožnico in odredilo, da morajo Hrvati zapustiti državo, a so jih nato na letališču znova aretirali. V novem procesu so jim sodili po novi obtožnici za poskus trgovine z ljudmi.