V Zambiji pridržali osem Hrvatov zaradi suma trgovine z ljudmi

Štirje pari s Hrvaške so bili v Zambiji pridržani 7. decembra, oblasti pa jih sumijo trgovine z ljudmi. Po navedbah policije v regiji Copperbelt so bili Hrvati aretirani na letališču Ndoli, kamor so prišli s štirimi otroki iz Konga. Kot je poročal zambijski spletni portal Lusaka Times, so njihovi dokumenti o posvojitvi delovali ponarejeni.

Za čas trajanja preiskave so bili otroci predani ustanovam za socialno delo.