V Zambiji pridržani Hrvati kmalu pred sodnika

Kot smo poročali, so bili štirje pari iz Hrvaške 7. decembra lani pridržani v Zambiji, oblasti pa jih sumijo trgovine z ljudmi. Po navedbah policije v regiji Copperbelt so bili Hrvati aretirani na letališču Ndoli, kamor so prišli s štirimi otroki iz Konga. Kot je poročal zambijski spletni portal Lusaka Times , so njihovi dokumenti o posvojitvi delovali ponarejeni. Za čas trajanja preiskave so bili otroci predani ustanovam za socialno delo.

Zaprosili za presojo zakonitosti

Kot poroča Jutarnji.hr, se bo osmerica predvidoma v torek, po več kot mesecu dni pripora, prvič na sodišču v Ndoli izrekla o krivdi. Hrvati so se obrnili tudi na višje sodišče v Lusaki. Zaprosili so za presojo sodišča, ali so bili zakonito privedeni in v priporu. Že v petek so osmerico odpeljali na prvostopenjsko sodišče, a ker so za to presojo zakonitosti zaprosili že prej, so sojenje odložili, dokler višje sodišče ne odloči o njihovi zahtevi, še piše Jutarnji.hr.

Otroci imajo hrvaške dokumente

Kot smo poročali, je hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović potrdil, da imajo otroci iz Konga, ki so jih pari posvojili, hrvaške dokumente. "Raziskave potekajo. Otroci imajo hrvaške dokumente, ki so bili izdani na podlagi ustreznih hrvaških institucij," je dejal Božinović. Od vseh štirih pa naj bi bila le dva para vpisana v register potencialnih posvojiteljev, so sporočili z ministrstva za družino in dodali, da prošenj za posvojitev otrok iz Konga od parov niso prejeli.