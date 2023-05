V Zambiji se nadaljuje sojenje Hrvatom: 'Plačali so 2000 evrov po otroku'

Štirje hrvaški pari, ki so že od decembra v zambijskem priporu, so se danes znova zglasili na sodišču. Tožilci so tam zaslišali še zadnje priče oziroma pričo, saj se je v sodni dvorani pojavila le ena, s čimer so zaokrožili predstavitev obtožnice zoper Hrvate. Več naj bi bilo znano v četrtek, ko je razpisana nova obravnava. Takrat bo znano, ali bo sodnica Mary Mulanda Hrvate izpustila na prostost ali pa nadaljevala z zasliševanjem prič, poroča Dnevnik.hr.

V petek so se sodnemu procesu pridružili tudi zambijski otroci, kar naj bi pri obtoženih Hrvatih sprožilo burne odzive. Novinarji so morali za zaščito identitete otrok sodno dvorano zapustiti. Prav tako v petek sta pričala tudi uslužbenka oddelka za socialno varstvo in zambijski uradnik za migracije. Ostale priče so v petek sicer govorile v prid obrambi, rekoč, da dokazov o ponareditvi dokumentov otrok ni.

Osmerica Hrvatov je konec lanskega leta odpotovala v Zambijo, da bi iz Demokratične republike Kongo odpeljali otroke, stare od enega do treh let. Podvojitve so potrdila tudi hrvaška sodišča, notranje ministrstvo pa je otrokom izdalo tudi hrvaške dokumente.

Kljub temu so hrvaške pare 7. decembra na letališču v Ndoli zaradi sumov o verodostojnosti dokumentov in trgovine z otroki aretirali, ko so nameravali z otroki zapustiti Zambijo.

V zambijskem zaporu so preživeli skoraj sedem tednov, ko so jim 23. januarja odobrili, da se lahko branijo s prostosti. Sodnica je nato na obravnavi 6. februarja sklenila prekiniti sojenje in Hrvatoma naložila, naj v 48 urah zapustita Zambijo. A že dan kasneje so hrvaške pare spet vrnili v pripor. Kmalu zatem so jih znova izpustili in dovolili, da se branijo s prostosti, sojenje pa so prestavili na višje sodišče.