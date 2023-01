V Zambiji zaradi suma trgovine z ljudmi aretirali osem hrvaških državljanov

Predhodna preiskava je po besedah policijskega načelnika province Copperbelt Peacewella Mweenbeja pokazala, da dokumenti o posvojitvi otrok, ki jih je izdal Kongo, "niso verodostojni" , poročajo lokalni mediji. Zambijska policija je še sporočila, da je 6. decembra prejela obvestilo, da so v Ndoli trije belci rezervirali sobe v gostišču. Imigracijski uradniki so nato s pomočjo policistov izsledili osumljence, ki so jih spremljali otroci kongovskega porekla, stari od enega do tri leta. Dan pozneje so jih aretirali na mednarodnem letališču Simon Mwansa Kapwepwe.

Lokalna policija je objavila identiteto aretiranih, kar je povzročilo veliko zanimanje hrvaške javnosti in številne pozive različnih, predvsem desnih politikov in portalov, od podpredsednika zagrebške mestne skupščine iz Domovinskega gibanja Igorja Peternela do portala Narod.hr Željke Markić. Slednji in njihovi somišljeniki na družbenih omrežjih so namreč brez dodatnih podrobnostih ali zaključka preiskave takoj začeli ugibati o tem, da hrvaški mediji skrivajo identiteto osumljencev in prikrivajo primer, saj je eden od osumljencev Noah Kraljević, svetnik zagrebškega krajevnega odbora Samoborček z liste Zmoremo. Poleg tega sta njegova LGBT identiteta in transaktivizem sprožila plaz transfobnih žalitev in ogorčenja. Drugi osumljenec, Zoran Subašić, je prav tako povezan z vladajočo koalicijo v Zagrebu, čeprav je ta povezava precej namišljena, piše Index.hr. Je namreč kitarist priljubljene rock skupine Hladno pivo, žena pevca iste zasedbe Ivana Kekina pa je poslanka iste levozelene platforme, ki je trenutno na oblasti v Zagrebu.

Glede na to, da gre za dve javni hrvaški osebnosti, od katerih je ena članica politične stranke, javnost vsekakor zanimajo podrobnosti aretacij, čeprav so informacije skope. Prav tako so skope izjave družine in strankarskih kolegov osumljencev. Člani Subašićeve družine so sporočili, da se bojijo zanj, zato so se tudi vzdržali kakršnih koli komentarjev. Je pa njegov tesen sodelavec povedal, da so razmere, v katerih se nahajajo osumljenci, slabe, a ne neznosne, ter da so do njih korektni. "Zoran ni tak, je resen tip in takšnih avanturističnih neumnosti ne bi počel. Več mesecev so se pogajali s pravno službo in agencijo, ki to organizira. Vem, da je hodil tudi na tečaje za posvojitev in da sta šla skozi številne postopke. Vse je legalno, a zdi se, da tam drug drugemu nastavljajo past," je povedal sodelavec aretiranega kitarista skupine Hladno pivo.

Lista Zmoremo pa je pojasnila, da primer poznajo le preko medijev, a da imajo informacije, da so obtoženi deležni pravne zaščite. "V tem trenutku nimamo dovolj informacij, razen tistih, ki so dostopne predvsem prek medijev. Nikoli ne bi želeli sklepati samo na podlagi medijskih poročil, saj gre za izjemno občutljivo zadevo. Hkrati imamo informacije, da imajo vsi pridržani konzularno in pravno zaščito ter da trenutno poteka delo za razjasnitev vseh dejstev v zvezi s tem primerom. Upamo, da se bo postopek ugotavljanja dejstev kmalu končal," so sporočili.