V zameno za milijardno pomoč Ukrajini želi Trump njene redke kovine

Ukrajina je sicer po poročanju New York Timesa že poudarila, da bi lahko ZDA v zameno za pomoč v vojni z Rusijo dobile dostop do bogastva nekaterih redkih mineralov, ki se nahajajo v državi.

"Ukrajini sporočamo, da ima zelo dragocene redke zemeljske kovine. Prizadevamo si skleniti dogovor, v katerem bodo s svojimi redkimi kovinami in drugimi doprinosi upravičili to, kar jim dajemo," je v ponedeljek dejal novi ameriški predsednik Donald Trump .

Ukrajina je država, bogata z minerali redkih kovin, kot so litij, uran in titan. Ti so ključni za proizvodnjo široke palete sodobnih izdelkov, vključno z motorji za električne avtomobile in vetrnimi turbinami. Ameriški geološki zavod ocenjuje, da je za gospodarstvo in njihovo nacionalno obrambo države ključnih 50 mineralov.

Trump je možen dogovor med državama predstavil ravno v času, ko je njegova administracija zamrznila ameriško pomoč po vsem svetu, zaradi česar so morale s svojim delovanjem prekiniti tudi številne humanitarne organizacije v Ukrajini. Ukrajinska vlada se od takrat trudi zagotoviti alternativno financiranje kritičnih programov, vključno s podporo njenemu prizadetemu energetskemu omrežju in vojnim veteranom.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da ameriška vojaška pomoč, ki jo je zagotovila Bidnova administracija, zaradi nedavne zamrznitve ni bila prizadeta. A Trump je že večkrat izrazil svojo nepripravljenost, da bi ZDA v Ukrajino še naprej pošiljale orožje in drugo opremo v vrednosti več milijard dolarjev.

Da je Ukrajina pripravljena na izmenjavo redkih mineralov in kovin, je po Trumpovi izjavi v ponedeljek zvečer potrdil tudi neimenovani visoki ukrajinski uradnik, a pod pogojem, da ZDA ponudijo zadostna varnostna jamstva, da preprečijo, da bi ti viri padli v ruske roke.