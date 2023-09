V zameno za več kot pet milijard evrov bo Iran izpustil pet Američanov

Katar je uspešno izpogajal dogovor z Iranom, v okviru katerega se bo zdaj pet Američanov, štirje moški in ena ženska, lahko vrnilo domov. Čakajo le še, da bo potrjeno, da je 6 milijard dolarjev oziroma malo več kot pet in pol milijard evrov iranskih sredstev prispelo v banke v Dohi, piše CNN.

Američani, ki so zaprti v Iranu, so sicer že velikokrat slišali, da bodo izpuščeni, a se to do sedaj še ni zgodilo. Nastanjeni so v zloglasnem zaporu Evin, med njimi pa naj bi bili 51-letni Siamak Namazi, ki je bil leta 2015 pridržan in obsojen na desetletno zaporno kazen zaradi mednarodnega vohunjenja, 59-letni poslovnež Emad Shargi in 67-letni okoljevarstvenik Morad Thabaz, ki ima tudi britansko državljanstvo. Imeni preostalih dveh zapornikov nista bili navedeni.

Tudi ameriški predsednik Joe Biden že dolgo poziva Iran, naj izpusti Američane, ki so po mnenju mnogih tam zaprti kot talci in ne, ker bi dejansko kaj zgrešili. Trenutni dogovor pa je naletel na precejšnje kritike s strani republikancev, ki pravijo, da bo ta sporazum spodbudil iransko gospodarstvo ravno v času, ko Iran vse bolj ogroža ameriške vojake in zaveznike.

Za Iran je ta sporazum prav tako praktičen, saj pomeni sprostitev denarja, ki ga je zaslužil s prodajo nafte Južni Koreji, čeprav lahko sredstva uporabijo le v humanitarne namene, kot sta na primer nakup hrane ali medicinskih pripomočkov. Iran in ZDA sta si že v preteklosti večkrat izmenjala zapornike, prvič sicer leta 1979, ko je po islamski revoluciji prišlo do zavzetja ameriškega veleposlaništva in krize s talci.