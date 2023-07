V zamrzovalniku našli razkosano truplo pogrešanega Nemca

Iskalna akcija se je končala v ponedeljek zvečer, ko je policija našla posmrtne ostanke Nemca v zamrzovalniku v najeti hiši v mestu Nong Prue na jugu Tajske. Policija je v povezavi s smrtjo Macka aretirala dva nemška državljana. Kot so pojasnili, sta osumljenca načrtovala umor Macka in skrila njegovo truplo, poroča BBC. Policija naj bi sicer imela še več osumljencev.

62-letni Hans-Peter Mack je s svojo ženo, sicer tajsko državljanko, živel v mestu Pataja, pogrešali pa so ga od 4. julija. Nazadnje so ga videli v njegovem vozilu, nato pa je izginil neznano kam. Njegova družina je za informacije o izginotju ponujala denarno nagrado v višini 3 milijonov bahtov (približno 77.291 evrov).

Poleg razkosanega trupla so preiskovalci našli tudi motorno žago in škarje. Našli so tudi poslovneževo pogrešano vozilo, v njem pa sledi čistil. Načelnik tamkajšnje policije Tiračaj Čamnanmor je za The Bangkok Post povedal, da odkritja kažejo na namerno uničevanje dokazov.

Oblasti so ob tem ugotovile, da na Mackovem bančnem računu manjka večja količina denarja. Po poročanju lokalnih medijev je Mack na Tajskem bival že več let, ukvarjal pa se je s prodajo nepremičnin.