V zaporu po krivem preživel 37 let, zdaj bo dobili 14 milijonov

Robert DuBoise je bil pri 18 letih obtožen posilstva in umora, ki ju ni zagrešil, v zaporu na Floridi pa je preživel kar 37 let. Zdaj ko so ugotovili, da je bil obtožen po krivem, bo od mesta Tampa kot nadomestilo za vsa izgubljena leta prejel okoli 14 milijonov dolarjev (okoli 13 milijonov evrov).

OGLAS

Komaj 18-letni Robert DuBoise je bil leta 1983 zaradi umora 19-letne Barbare Grams sprva obsojen na smrt. Kazen so kasneje znižali na dosmrtni zapor, leta 2018 pa so tožilci, potem ko so DuBoisu v bran stopili tudi v organizaciji za reševanje nedolžnih (Innocence Project) pristali na to, da bodo zadevo ponovno preučili, poroča AP. DNK test, ki v zgodnjih 80. še ni bil na voljo, je pokazal, da sta pri umoru sodelovala dva druga moška, DuBoisa pa so leta 2020 izpustili iz zapora. Kmalu zatem je vložil tožbo zoper mesto Tampa, policiste, ki so preiskovali primer, in forenzičnega zobozdravnika, ki je potrdil, da se njegovi zobje ujemajo z domnevnim ugrizom na žrtvi.

Robert DuBoise FOTO: AP icon-expand

"To je bila velika napaka" Tožba je bila poravnana 11. januarja, vendar je mestni svet Tampe v četrtek soglasno glasoval, da jo odobri, s tem pa zdaj 59-letnemu DuBoiseju uradno dodelil 14 milijonov dolarjev (okoli 13 milijonov evrov). Člani sveta so dejali, da je denar najmanj, kar lahko mesto naredi zanj. "To je bila velika napaka," je dejal član sveta Luis Viera. "Upam in molim, da mu bo ta poravnava vsaj malo pomagala," je dejal. DuBoisa, ki se četrtkovega sestanka ni udeležil, je v primeru zastopala čikaška odvetniška družba Loevy & Loevy za državljanske pravice, ki je sicer obravnavala že več primerov neupravičenih obsodb po vsej državi, še poroča AP. "Poravnava ni samo priznanje škode, ki jo je utrpel gospod DuBoise, ampak tudi priložnost zanj, da nadaljuje s svojim življenjem," je v izjavi zapisala odvetniška pisarna. V kratkem telefonskem intervjuju po glasovanju je DuBoise dejal, da je to točno to, kar počne. Rekel je, da dela kot direktor vzdrževanja v podeželskem klubu v Tampi in opravlja popravila. Načrtuje tudi nakup hiše.

Robert DuBoise FOTO: AP icon-expand