V zaporu preživel 38 let za zločin, ki ga ni zagrešil

Peter Sullivan je bil leta 1986 spoznan za krivega umora 21-letne natakarice Diane Sindall. To so na ulici v Birkenheadu, ko se je iz službe odpravljala domov, brutalno pretepli in posilili. Sindallova je umrla zaradi hudih poškodb glave, ureznin in ugrizev.

Sullivan, ki so ga zaprli leta 1987, je ves čas vztrajal, da je nedolžen, svojo obsodbo pa je prvič skušal izpodbijati leta 2016, a neuspešno. Leta 2021 je ponovno vložil pritožbo, nove preiskave, ki jih je naročila Komisija za pregled kazenskih zadev, pa so pri vzorcih, pridobljenih na kraju zločina, pokazale DNK neznanega napadalca. DNK Sullivana medtem niso odkrili, kar po mnenju njegovih odvetnikov potrjuje, da ni umoril Sindallove.